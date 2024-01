Conheça Chester, a cidade inglesa que celebra festa romana que antecedeu o Natal

A cidade de Chester, no noroeste da Inglaterra, ainda carrega consigo uma forte herança da época do Império Romano.

Durante sete dias no mês de dezembro, é comum ver pessoas vestindo túnicas e armaduras, carregando lanças, tochas e bandeiras com palavras escritas em latim. Acontece que entre os dias 17 e 23 do último mês do ano a cidade celebra a festa Saturnália.

Qual a relação de Chester com o Império Romano e a Saturnália?

Fundada no ano 79, Chester foi a maior fortaleza militar do Império Romano em território inglês. Anos depois, o forte tornou-se um importante centro urbano e civil. E como forma de preservar essas ligações do local com Roma, anualmente, uma semana antes do Natal cristão, os moradores da cidade organizam a Saturnália.