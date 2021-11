Horóscopo do dia (12/11): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sexta, 12 de novembro (12/11); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 12 de novembro (12/11). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua harmonizada a Marte e Mercúrio.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Proatividade e determinação podem se mostrar fortes aliados. A Lua forma trígonos com Marte e Mercúrio no circuito de crise, elevando sua percepção sobre os problemas e sua capacidade de enfrentamento, com resultados favoráveis que começam a se fazer presentes.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Tente se mostrar disponível a trocar ideias, já que a articulação intelectual é a base para estruturar ações. As parcerias podem se fortificar com a Lua harmonizada a Marte e Mercúrio no segmento amizades-relacionamentos, o que leva a uma cooperação constante para fazer frente aos obstáculos comuns.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Busque estimular suas parcerias. A rotina tende a se dinamizar frente à harmonia entre Lua, Marte e Mercúrio, beneficiando a vida doméstica e a profissional. Seu senso de oportunidade pode se ampliar, o que lhe permite colocar em prática suas ideias, inclusive com a participação do entorno imediato.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Procure se mostrar disponível a intercambiar ideias e a estruturar ações em benefício da vida em comunidade. A troca de experiências se torna gratificante. Lua, Marte e Mercúrio se harmonizam no circuito espiritual-social, podendo sugerir fortalecimento das parcerias que se nutrem de valores.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

O calor humano tende a deixar o convívio convidativo, viabilizando aproximações. A vivência com o cotidiano doméstico pode se intensificar com Lua, Marte e Mercúrio harmonizados entre os setores íntimo e familiar, o que mobiliza a articulação com seus pares para elevar a qualidade da rotina.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

As conversas podem ser proveitosas para resolver pendências e definir metas. Sua capacidade de articulação interpessoal tende a se beneficiar dos aspectos harmoniosos que a Lua forma com Marte e Mercúrio no eixo relacionamentos-comunicação, o que favorece o diálogo e estimula parcerias.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Tente somar suas habilidades com as do entorno para que as ações atinjam seu potencial. Sua capacidade gestora tende a se elevar com a Lua harmonizada a Marte e Mercúrio no segmento cotidiano-material. Isso pode contribuir com a otimização de processos e recursos e com a qualidade de vida.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Procure aproveitar a visibilidade para influenciar de modo positivo as pessoas em prol de boas práticas comunitárias, fazendo uso das redes virtuais. A Lua no setor social se harmoniza com Marte e Mercúrio em seu signo, o que destaca sua capacidade de articulação interpessoal e de liderança.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Busque organizar o pensamento e mãos à obra. As atenções tendem a se voltar para os desafios que afetam na vida familiar. Com isso, você pode articular ações que promovam melhorias em curto prazo, dada a harmonia lunar com Mercúrio e Marte nos setores de crise e doméstico.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Você pode receber conselhos úteis e inspiradores que lhe ajudem nos projetos pessoais e nas parcerias. A articulação interpessoal tende a ganhar força com o trânsito lunar no setor comunicativo e em trígono com Marte e Mercúrio na área de amizades, dinamizando o intercâmbio de ideias e ações.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Neste momento, tente aperfeiçoar a gestão dos recursos financeiros, estudando as possibilidades de investimento e de sanar possíveis débitos. Seu senso empreendedor tende a aflorar com a Lua harmonizada a Marte e Mercúrio no segmento material-profissional, contribuindo com ações bem planejadas.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

A Lua em seu signo desperta seu lado sensível poderá contribuir para que você comece a encarar os acontecimentos com um olhar mais humano e se solidarizar com as pessoas, visto que o referido astro se harmoniza com Marte e Mercúrio no setor espiritual.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

