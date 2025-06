São João de Maracanaú 2025 hoje, sexta (27/06); veja programação

Para quem deseja assistir aos shows há ingressos disponíveis vendidos no site oficial do evento. / Crédito: Reprodução / Instagram @saojoaodemaracanauoficial @jorgeemateus

O São João de Maracanaú 2025 entra em sua reta final com grandes atrações como Jorge e Mateus e Matheus Fernandes nesta sexta-feira, 27, e no sábado, 28 de junho. Os shows acontecem no palco principal do evento, que agita a Região Metropolitana de Fortaleza com apresentações musicais, festivais de quadrilhas e espetáculos culturais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora São João de Fortaleza 2025: CONFIRA atrações e programação completa

São João de Maracanaú: atrações de sexta-feira (27/06) A sexta-feira promete reunir uma multidão para curtir o som de Jorge e Mateus, uma das duplas sertanejas mais esperadas da programação. Além deles, se apresentam Matheus Fernandes, Seu Desejo e Litto Lins, garantindo uma noite animada com muito forró, sertanejo e sofrência. LEIA TAMBÉM | São João de Maracanaú recebe festival gratuito dedicado ao Cordel



Já no sábado, 28 de junho, o encerramento da festa ficará por conta de artistas como Simone Mendes, Belo e Toca do Vale, nomes que misturam romantismo, pagode e tradição nordestina para fechar a edição com chave de ouro. Veja a programação completa desta sexta-feira, 27 de junho: Jorge e Mateus

Seu Desejo

Litto Lins

Matheus Fernandes Além dos shows, o São João de Maracanaú destaca-se pelas tradições nordestinas. Mais de 250 quadrilhas juninas se apresentam ao longo da programação.

A festa também conta com apresentações de forró pé de serra, grupos de dança e espetáculos teatrais. Arraiá do Zé ocorre em julho no TJA; VEJA programação

São João de Maracanaú: ingressos para os setores pagos

Quem deseja assistir aos shows com mais conforto pode optar por ingressos nos setores Lounge Vip Junino e Camarote Front Vip Junino, disponíveis no site oficial do evento.