São João de Maracanaú recebe festival gratuito dedicado ao Cordel

Com programação gratuita, estreia da Feira Internacional de Cordel acontece no São João de Maracanaú

Contemplando linguagens como o cordel, a cantoria, a declamação, as emboladas e os aboios, o evento conta com apresentações dos músicos e repentistas Xangai, Antônio Nóbrega e Geraldo Amâncio.

Com programação inteiramente gratuita, a feira tem como público-alvo os estudantes do ensino fundamental e médio das escolas de Maracanaú. Contudo, todas as oficinas e palestras estarão abertas à participação do público geral.

Feira Internacional de Cordel integra programação do São João de Maracanaú

A primeira edição da Feira acontece no Parque de Eventos Narciso Pessoa de Araújo e integra a programação do São João de Maracanaú.

Celebrando 20 anos em 2025, sob o slogan de “o maior São João do mundo”, o São João de Maracanaú acontece de 6 a 29 de junho, a partir das 18 horas.