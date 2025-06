Arraiá do Zé ocorre em julho no TJA; veja programação

Arraiá do Zé 2025, que acontece no mês de julho no Theatro José de Alencar, terá show de forró e apresentação de quadrilha junina

Junho está chegando ao fim, mas as festividades juninas seguem até o próximo mês. Um dos eventos mais aguardados pelos cidadãos de Fortaleza, o Arraiá do Zé já tem data para acontecer.

Realizado no Jardim de Burle Marx, no Theatro José de Alencar (TJA), a festa ocorre no dia 5 de julho, um sábado, e terá entrada gratuita. Conforme o equipamento, 600 ingressos vão ser disponibilizados on-line no Sympla no dia 4 de julho, a partir das 19 horas.

Já os restantes vão ser distribuídos no dia 5, às 17 horas, também via Sympla. Na entrada, os participantes devem doar 1 kg de alimento não perecível (exceto sal). A programação do Arraiá do Zé se divide em discotecagem, banda de forró e apresentações de quadrilha.

O público presente poderá se divertir ao som de DJ Lolost, Luana Florentino e Vanessa A Cantora, além da Quadrilha Junina Cordapes, e aproveitar as comidas típicas da época.

Veja programação do Arraiá do Zé 2025

17 horas: abertura dos portões



abertura dos portões 17h15min: DJ Lolost



DJ Lolost 18h30min: Quadrilha Junina Cordapes



Quadrilha Junina Cordapes 19 horas: Luana Florentino



Luana Florentino 20 horas: Vanessa A Cantora

