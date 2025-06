Enquete Uol: quem sai hoje, 26, do Power Couple? Parcial atualizada agora

Editor adjunto do O POVO Online

Thadeu Braga Editor adjunto do O POVO Online

Talira e Pessina, Cris e Kadu e Nat e Eike disputam a permanência do público hoje, 26; veja como está a enquete atualizada agora do site Uol

O Power Couple Brasil 2025 conhece hoje, mais um casal eliminado: Talira e Pessina, Cris e Kadu ou Nat e Eike? Quem sai? Veja abaixo como está a enquete atualizada agora do portal Uol, por volta de 21 horas (horário de Brasília).

Lembrando que a enquete é para quem deve ficar. Com mais de 85 mil votos, quem deve permanecer no reality é o casal Nat e Eike, com 36,77% dos votos, contra 33,19% da votação de Talira e Pessina.