Enquete Uol Power Couple 2025: votação atualizada; quem sai hoje, 26

Aqueles que forem os menos votados deixaram o reality no programa ao vivo.

A 9ª eliminação do Power Couple Brasil 2025 acontece na noite de hoje, quinta-feira, 26. Formada na noite dessa quarta, 25, a berlinda da semana colocou em risco três casais: Talira e Pessina, Cris e Kadu e Nat e Eike .

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Confira o casal mais votado para deixar o programa hoje das enquete Uol.

Votação atualizada da enquete Uol Power Couple hoje (26/06): quem sai?

Segundo a enquete Uol, que já ultrapassa os 30 mil votos até a manhã desta quinta, o casal Cris e Kadu tem menor preferência e deve ser eliminado, com 29,94% dos votos computados para a intenção de manter os participantes na casa.

Em segundo lugar estão Talira e Pessina, com 31,17%. Por fim, Nat e Eike têm 38,89%.

Vale lembrar que a enquete Uol não interfere diretamente no resultado oficial do programa, mas serve como termômetro da opinião do público na internet.