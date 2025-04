Dhomini no Power Couple 2025: saiba tudo sobre o ex-BBB

Campeão do BBB 3, Dhomini volta à TV ao lado da esposa, Adriana Leizer, como participante da 7ª edição do Power Couple Brasil, que estreia na terça

Dhomini Ferreira, vencedor do Big Brother Brasil 3 em 2003, retorna à televisão na próxima terça-feira, 29 de abril, como participante da sétima temporada do Power Couple Brasil. O ex-BBB de 52 anos de idade competirá ao lado de sua esposa, Adriana Leizer, com quem é casado desde 2005.

Enquete Power Couple 2025: quem deve ganhar o reality de casais? VOTE