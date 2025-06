Enquete Uol Power Couple: quem é o favorito para ganhar após 6ª eliminação

Sete casais seguem na disputa pelo prêmio; vote na enquete: quem é o favorito para ganhar após 6ª eliminação? / Crédito: Reprodução / R7

Na noite dessa quinta-feira, 12, Ana Paula e Antony se despediram do Power Couple Brasil 2025 com somente 25,74% dos votos para permanecer no programa. A eliminação do casal mexeu com os rumos da competição e influenciou diretamente a opinião do público nas enquetes realizadas fora do programa, como a da Uol, uma das mais acompanhadas pelos fãs do reality.

Power Couple: quem foi o 6º casal eliminado? VEJA quem ficou, quem saiu e o que rolou na votação da semana

Enquete UOL: casal lidera com folga em votação do público Segundo a enquete realizada pela Uol, que acumulou 3.082 votos até as 9 horas desta sexta-feira, 13, Adriana e Dhomini despontam como os favoritos para vencer o reality. O casal lidera com 40,88% da preferência do público. Em segundo lugar, aparecem Rayanne e Victor, com 23,49% dos votos, seguidos por Talira e Pessina, que somam 19,47%. Já na parte de baixo do ranking, aparecem os casais com menor apoio popular: Nat e Eike têm 9,47%, Carol e Radamés contam com 6,26%, enquanto Cris e Kadu Moliterno registram 0,26%. Silvia e André são os menos votados, com apenas 0,16% da preferência.

Vale lembrar que a enquete da Uol não interfere no resultado oficial do programa, mas serve como termômetro do favoritismo entre o público online. Confira os resultados parciais da enquete: