Enquete Power Couple: votação atualizada hoje, 12; quem sai?

A prova da semana teve clima romântico, em alusão ao Dia dos Namorados. Os casais precisaram de sintonia e comunicação para estourar balões com martelo e pregos — sendo um dos participantes guiado apenas pela voz do outro.

Parciais apontam quem sai hoje no Power Couple

As enquetes atualizadas indicam que Ana Paula e Antony correm risco real de eliminação. Segundo a parcial do UOL das 7h23 desta quinta, o casal tem apenas 16,32% da preferência para continuar no programa.

Confira as porcentagens:

UOL Power Couple 2025

Nat e Eike: 44,82%

Adriana e Dhomini: 38,86%

Ana Paula e Antony: 16,32%

Vale lembrar que as enquetes não interferem diretamente no resultado oficial, mas servem como termômetro do favoritismo do público.