Enquete Power Couple Brasil: quem vai para a DR hoje? Dê seu palpite

Com oito casais ainda na disputa, apostas ganham força após última eliminação. Veja os favoritos e vote na enquete O POVO sobre quem deve ir para a D.R.

O Power Couple Brasil 2025 segue agitado após a última eliminação. A sétima D.R. da edição será formada nesta quarta-feira, 11, durante o programa ao vivo.

Com oito casais restantes, as apostas sobre quem pode encarar a DR desta semana já movimentam as enquetes na internet, e o público está atento aos desdobramentos na Mansão Power.