Enquete Uol Power Couple: votação atualizada hoje, 4; quem é o favorito?

Enquete Uol Power Couple 2025: votação atualizada; quem será campeão? / Crédito: Reprodução/Record TV

O Power Couple Brasil 2025 chegou à sua quarta eliminação na quinta-feira passada, 29 de maio. Bia e Gui foram os eliminados da vez, deixando a disputa após receberem apenas 21,64% dos votos. Agora, com nove casais na competição, as enquetes seguem movimentando os bastidores do reality de casais da Record.

Enquete Power Couple 2025: como votar no R7? VEJA passo a passo

Enquete Uol Power Couple: confira o ranking atualizado A votação parcial da enquete Uol mostra Adriana e Dhomini como os grandes favoritos do público até o momento. A dupla soma 35,29% dos 51.416 votos e se distancia dos demais concorrentes, ganhando força na corrida pelo prêmio final. Ainda segundo a enquete, Emilyn e Everton aparecem como o segundo casal mais popular, com 32,66% da preferência.

Em seguida, Rayanne e Victor somam 18,7% e seguem como uma das forças da casa. Já Cris e Kadu Moliterno enfrentam rejeição: com apenas 0,12% dos votos, ocupam a última colocação entre os nove casais. Veja a classificação parcial: Adriana e Dhomini: 35,29%

Emilyn e Everton: 32,66%

Rayanne e Victor: 18,7%

Talira e Pessina: 10,17%

Carol e Radamés: 1,49%

Nat e Eike: 0,75%

Ana Paula e Antony: 0,63%

Silvia e André: 0,19%

Cris e Kadu Moliterno: 0,12%



Power Couple Brasil: o que dizem os votos da enquete O POVO? A enquete do O POVO também mede a preferência do público. Com 949 votos computados até as 9h35min de hoje, Adriana e Dhomini estão na liderança, com 40,25% dos votos. Carol e Radamés aparecem logo atrás, com 34,14%, demonstrando uma força diferente da apresentada na enquete Uol. Já o casal que não caiu nas graças do público até o momento é o formado por Cris e Kadu Moliterno. Veja os dados da votação O POVO: