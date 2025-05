Power Couple 7: Gretchen e Esdras desistem após resultado da DR

A produção do Power Couple comunicou aos demais casais a saída da dupla / Crédito: Reprodução/Record TV

Gretchen e Esdras surpreenderam os participantes e o público ao decidirem abandonar o Power Couple Brasil 7 logo após o resultado da quarta DR. A saída aconteceu durante a madrugada, desta sexta-feira-23, de forma silenciosa. A produção comunicou oficialmente aos demais casais a desistência da dupla. “Gretchen e Esdras optaram por desistir da competição e não fazem mais parte do Power Couple 7”, dizia o recado.

Os participantes também foram informados que todos os casais restantes terão quartos privativos, e a sala não poderá mais ser escolhida para divisão dos espaços. Power Couple 7: Por que Gretchen desistiu do reality? A decisão do casal foi tomada após a eliminação de Francine e Júnior, que receberam apenas 25,09% dos votos do público. Além disso, a volta de dois casais rivais (Carol e Radamés, e Silvia e André) também pesou na escolha da artista e do saxofonista. Outro fator determinante foi a nova dinâmica imposta por Talira e Rafa, o Casal Power da semana. Eles indicaram que Gretchen e Esdras dormiriam na sala, decisão que irritou a cantora.

O que muda com a saída de Gretchen e Esdras? Com a desistência do casal, a dinâmica muda um pouco: os quartos agora serão exclusivos para cada casal, e a sala não servirá mais para hospedagem. O jogo continuará normalmente, sem repescagem ou entrada de novos participantes por enquanto. A desistência da dupla também deve trazer consequências contratuais, incluindo a perda do cachê e multa. Power Couple 7: ameaça de desistência vinha desde a 2ª DR Gretchen e Esdras já haviam ameaçado deixar o programa após a segunda DR, quando Talira e Pessina retornaram à competição. Antes do resultado da votação, a cantora deixou claro que sua continuidade no jogo dependia diretamente da saída do casal rival.