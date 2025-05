Power Couple 2025: quem saiu ontem, 29? Veja casal eliminado

Nesta quinta-feira, a quarta dupla foi eliminada no Power Couple Brasil 7. Confira quem saiu do programa e a porcentagem da votação

Os mais jovens da temporada caíram na berlinda após desempenho fraco na quinta Prova dos Casais, ficando com o pior tempo e garantindo o primeiro banquinho da DR.

Bia e Gui foram eliminados do Power Couple Brasil 7 nessa quinta-feira, 29. O casal não conseguiu superar a disputa contra Emilyn e Everton e Talira e Rafael e acabou deixando a competição.

A dupla com o pior tempo na Prova dos Casais inaugurou a berlinda. Por terem o pior desempenho no desafio, Bia e Gui foram os primeiros a ocupar os temidos lugares.

Os recém-eliminados declararam torcer para Nat e Eike. No palco, eles receberam a Herança da DR e precisaram escolher um casal para dar all-in na segunda aposta do próximo ciclo. Eles escolheram Talira e Rafael.

Bia e Gui foram eliminados tendo recebido apenas 21,64% dos votos para ficar. Os percentuais de votos dos dois casais salvos não foram exibidos ao público, mas as parciais indicavam Talira e Rafael como os favoritos do público.

Após uma derrota pesada na Prova das Mulheres, onde perderam R$ 39 mil, Everton e Emilyn também se deram mal na Prova dos Homens e zeraram o saldo da semana. Por isso, o apresentador e a dentista se juntaram ao casal de jovens.

Em seguida, uma votação regada a bate-boca, alfinetadas e deboche tomou conta da sala. Entre argumentos e réplicas, Carol e Radamés receberam quatro votos da Mansão e completaram a DR.

Para agitar ainda mais a competição, as Esferas do Poder mudaram tudo. Com o poder nas mãos, Nat e Eike puderam indicar outro casal direto para a berlinda. Contudo, os escolhidos precisaram tirar um dos que já estavam nos banquinhos.