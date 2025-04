Gretchen no Power Couple 2025: tudo sobre a 'rainha dos memes'

Ícone da música, da dança e da internet, Gretchen retorna ao reality show da Record TV ao lado do marido Esdras de Souza; estreia é nesta terça-feira, 29

A "rainha do rebolado" e dos memes está de volta aos realities. Gretchen, 65 anos de idade, cantora e personalidade icônica da cultura pop brasileira, estreia nesta terça-feira, 29 de abril, a nova temporada do Power Couple Brasil ao lado do marido, o saxofonista Esdras de Souza.

