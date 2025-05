Power Couple tem briga na formação da DR e Record tira programa do ar

Dhomini surtou na formação de DR e apresentadores chamaram os comerciais / Crédito: Reprodução/Record TV

A formação da DR no Power Couple Brasil 7 foi marcada por uma briga intensa envolvendo Dhomini, ex-BBB e marido de Adriana, e Caroline, esposa de Radamés. O episódio desta quarta-feira, 21, foi tirado do ar temporariamente pela Record após o empresário se descontrolar. Tudo começou quando Adriana tentava explicar um conflito envolvendo Everton Neguinho, mas Caroline interrompeu a fala e isso foi o estopim para o surto do ex-BBB.

A situação não foi vista com bons olhos pelo público do reality que chegou a pedir a expulsão do participante. Veja o que aconteceu. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp Power Couple: Dhomini surta em formação de DR e Record chama comerciais Dhomini gritou, levantou de forma agressiva e partiu em direção à Caroline, sendo contido pelos demais casais. Ele chegou a chamar Radamés de "moleque". A tensão fez com que Felipe Andreoli intervisse: "Calma, velho. Galera! Agora é hora de acalmar", pediu o apresentador ao tentar conter os ânimos. Rafa Brites também tentou resolver a situação, mas fugiu do controle. A dupla teve que chamar os comerciais às pressas. Após a confusão, Dhomini precisou de atendimento médico. A apresentadora informou que, caso ele não voltasse ao programa, Adriana votaria por ele, como aconteceu.

Durante a pausa na votação, antes de ir para o atendimento, Dhomini chegou a xingar Carol. “Essa desgraçada não deixa ninguém falar. Filha da p*ta. Vagabunda”, gritou ele. Power Couple: veja momento do surto de Dhomini Esse Dhomini é um louco, que bomba relógio, como tem gente nessa casa que defende isso? MEU DEUS! #VotaçãoPower pic.twitter.com/qI9GPgMR0u — jeff mattias (@jeffmattias) May 22, 2025



Power Couple: o que aconteceu após o surto de Dhomini? Ainda durante a DR, Adriana se desculpou com Carol após o surto do marido. “Não concordo com a posição dele, mas ele está se segurando há 25 dias, tentando falar o que pensa, vendo tudo ser armado por trás e ter que ficar caladinho”, justificou. Após Dhomini retornar, ela consolou o marido, que estava chorando no quarto. Adriana alertou sobre os xingamentos e ele retrucou. “Muito melhor que ter avançado nela e no Radamés. Não dei conta. Tô há um mês. Faz um mês que estou calado, escutando ela fazer todo mundo calar a boca para ela”, rebateu.