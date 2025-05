Power Couple 2025: quem saiu ontem, 22? Veja casal eliminado

Francine e Júnior foram eliminados na 4ª DR; os percentuais de votos dos casais salvos não foram exibidos ao público. / Crédito: Reprodução / Playplus

Fim da linha para o casal ‘Bilu’ no Power Couple Brasil 7. Francine e Júnior foram eliminados na quarta DR do reality da Record, exibida nesta quarta-feira, 22, com 25,09% da preferência do público. Eles deixaram a disputa milionária após enfrentarem a berlinda com os casais Silvia e André, e Carol e Radamés — cujos percentuais de votos não foram divulgados.

Power Couple 7: Gretchen e Esdras desistem após resultado da DR; VEJA

A eliminação ocorreu após o pior desempenho de Fran e Júnior na Prova dos Casais, o que os colocou automaticamente na DR. Silvia e André também ocuparam uma das vagas por apresentarem o menor saldo financeiro da semana, enquanto Carol e Radamés foram os mais votados na votação cara a cara entre os participantes. Power Couple 2025: dinâmica da DR e despedida no palco Durante o programa ao vivo, os apresentadores Felipe Andreoli e Rafa Brites anunciaram primeiro a salvação de Carol e Radamés, e, em seguida, a permanência de Silvia e André, confirmando a saída de Francine e Júnior.

Na despedida, Fran agradeceu a experiência e reafirmou as decisões tomadas no jogo: “A gente não se arrepende de nada. Ficamos do lado que achávamos que era o certo e não vamos nos arrepender disso”. Enquete Power Couple 2025: como votar no R7? VEJA passo a passo

Power Couple 2025: herança da DR e punição a outro casal Como manda a tradição do Power Couple, os eliminados deixaram um último impacto no jogo. Ao receberem a Herança da DR, Francine e Júnior precisaram escolher um casal para ser prejudicado no próximo ciclo.

Eles optaram por "roubar" R$ 5 mil da segunda aposta de Ana Paula e Antony, o que pode comprometer o desempenho financeiro da dupla na próxima semana.

Power Couple 2025: trajetória de altos e baixos no jogo Conhecidos como “casal Bilu” entre os colegas de confinamento, Fran e Júnior conquistaram carisma no início do reality. Participaram da inusitada Dinâmica da Gelateria, dormindo na sala com outros casais e formando alianças estratégicas nas primeiras semanas.