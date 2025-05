Enquete Uol Power Couple: votação atualizada; quem sai hoje na 4ª DR?

Eliminação acontece na noite desta quinta, 22. Veja a votação atualizada da enquete Uol do Power Couple Brasil 2025 e confira que sai hoje

A quarta eliminação do Power Couple Brasil 2025 acontece na noite de hoje, quinta-feira, 22 de maio (22/05), após a formação da DR na noite anterior. Veja a seguir o resultado parcial da votação atualizada da enquete Uol e quem sai.

Mas a votação está acirrada, pois Silvia e André estão logo em seguida com 32,89%.

Segundo a enquete feita pelo Uol, o casal Francine e Júnior é o que tem menor preferência entre o público e deve deixar o programa. Os dois estão com 32,6% .

Os votos nesta DR do Power Couple Brasil são para escolher quem fica no reality.

Carol e Radamés estão logo em seguida com 21,41%.

Já na a enquete O POVO , o casal Silvia e André é o que tem menor preferência entre o público e deve deixar o programa. Os dois estão com 19,23%.

Ao contrário deles, Carol e Radamés e são os favoritos com 34,51% dos votos.

Ao contrário deles, Francine e Júnior lideram e são os favoritos com 59,31%. Veja:

Francine e Júnior - 59,31% Carol e Radamés - 21,41%

Silvia e André - 19,23%



Enquete Power Couple 2025: como votar no R7? VEJA passo a passo

A formação da DR começou com os resultados da Prova dos Casais, exibida no programa. Francine e Júnior ficaram em último lugar na disputa, o que os levou direto para a berlinda. Já Silvia e André, com o pior saldo da semana, também conquistaram uma vaga na zona de eliminação.