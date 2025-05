Enquete Power Couple Brasil: quem sai hoje, 22?

Francine e Júnior foram os primeiros indicados à berlinda, já que ficaram em último lugar na Prova dos Casais. / Crédito: Reprodução / Instagram / @powercouplebrasil

A quarta DR do Power Couple Brasil 7 foi formada na noite desta quarta-feira, 21, e movimentou a Mansão com confusão, deboche e troca de farpas entre os casais. Em mais uma noite de reviravoltas, Carol e Radamés, Francine e Júnior e Silvia e André caíram na zona de risco. Um deles será eliminado nesta quinta-feira, 22 de maio.

O POVO quer saber: qual casal deve sair hoje, 22? Vote na enquete a seguir e conheça os casais que estão da DR desta semana.

Loading... Power Couple Brasil: poder especial e votação definem último casal na DR A formação da DR começou com os resultados da Prova dos Casais, exibida no programa. Francine e Júnior ficaram em último lugar na disputa, o que os levou direto para a berlinda. Já Silvia e André, com o pior saldo da semana, também conquistaram uma vaga na zona de eliminação. A dinâmica seguiu com a revelação do poder das esferas, em posse de Cris e Kadu. Eles tinham duas opções de poder, mas podiam usar apenas uma delas. Os dois poderes revelados por Cris e Kadu foram:

"Digam qual dos casais da DR será eliminado amanhã. Se vocês acertarem, ganham R$ 5 mil para a próxima aposta."

"Escolham um casal para votar mais uma vez." > SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp

A decisão final foi pelo uso do primeiro poder, e o casal apontou que Silvia e André serão os eliminados da semana. A escolha garantirá um bônus financeiro, caso a previsão se concretize. Com a decisão tomada, a votação entre os participantes definiu o terceiro casal na berlinda. A maioria dos votos foi para Carol e Radamés, que ocuparam o último banquinho da DR.

Veja como foi a votação dos casais: Francine e Júnior votaram em Carol e Radamés

Guilherme e Bia votaram em Carol e Radamés

Silvia e André votaram em Ana Paula e Antony

Eike e Natália votaram em Carol e Radamés

Gretchen e Esdras votaram em Carol e Radamés

Rafael e Talira votaram em Emilyn e Everton Neguinho

Dhomini e Adriana votaram em Carol e Radamés

Kadu e Cris votaram em Emilyn e Everton Neguinho

Carol e Radamés votaram em Emilyn e Everton Neguinho

Ana Paula e Antony votaram em Rayanne e Victor

Rayanne e Victor votaram em Emilyn e Everton Neguinho

Emilyn e Everton Neguinho votaram em Rayanne e Victor Com cinco votos, Carol e Radamés se juntaram a Silvia e André e Francine e Júnior na DR. Power Couple Brasil: Prova dos Casais teve fantasia de boneca gigante A edição da quarta-feira também exibiu a divertida Prova dos Casais. Na atividade, um integrante de cada dupla usava uma fantasia de boneca gigante, enquanto o parceiro do lado de fora orientava os movimentos.