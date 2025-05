Enquete Power Couple 2025: votação atualizada da DR hoje, 15; quem sai

A terceira DR do Power Couple 7 foi formada nesta quarta-feira, 14. Gretchen e Esdras, Gi Prado e Eros, Carol e Radamés estão na berlinda e o casal menos votado deixa o programa.

Segundo a enquete feita pelo Uol, o casal Gi e Eros é o que tem menor preferência entre o público e deve deixar o programa. Os dois estão com 21,01%

Os votos nesta DR do Power Couple Brasil são para escolher quem fica no reality.

Ao contrário deles, Gretchen e Esdras lideram e são os favoritos com 40,53%. Veja:

Carol e Radamés estão logo em seguida com 38,46%.

O terceiro banco foi ocupado após uma reviravolta. Fran e Junior estavam com o menor saldo da semana, mas escaparam da berlinda ao concluírem a prova com melhor tempo. Dessa forma, Gi e Diego seguiram para a terceira vaga da berlinda.

Nesta quarta-feira, 14, houve a formação da DR mais movimentada do Power Couple. Houve brigas, acusações, reviravoltas, e até xingamentos. Ana e Antony já estavam nos banquinhos, pois foram o casal menos votado na primeira DR.

Gretchen e Esdras indicaram Tali e Rafa. Eles estavam com as Esferas do Poder e escolheram a verde para dobrar os votos recebidos pelos rivais.

Por último, Ana e Antony puderam salvar um casal da berlinda, e escolheram Cris e Kadu. A votação foi finalizada com três casais na berlinda: Ana Paula e Antony, Giovanna e Diego, e Tali e Rafa.