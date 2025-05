Enquete Power Couple 2025: quem deve ganhar o reality de casais?

13 casais permanecem na sétima temporada do reality show "Power Couple Brasil"; vote em quem deve ser campeão / Crédito: Reprodução/Record TV

A primeira eliminação do "Power Couple Brasil" aconteceu na última quinta-feira, 8 de maio e Diego Supérbi e Giovanna Menezes deixaram o reality show de casais. Agora, e o público já tem seus favoritos — e também seus desafetos — bem definidos. 13 duplas disputam um prêmio que vai sendo construído conforme o desempenho ao longo do jogo.

O POVO quer saber: qual é o seu casal favorito? Vote na enquete a seguir e conheça um pouco dos casais que continuam no jogo. Power Couple 7: qual é o casal favorito ao prêmio?

Power Couple 2025: conheça casais da sétima temporada? O reality apresenta a vida de casais de celebridades em uma mansão enfrentando desafios extremos que testam se eles realmente se conhecem. Conheça participantes restantes após a saída de Giovanna e Diego: Gretchen (cantora) e Esdras Silva Gretchen volta à emissora para mais uma participação no reality de casais. Além de ter feito parte da primeira temporada do programa, em 2016, Gretchen esteve em A Fazenda 5. Seu marido, Esdras, é saxofonista.

Rayanne Morais e Victor Pecoraro (atores) Victor é influencer e ator. Ele participou de produções como Balacobaco, Belaventura e Os Dez Mandamentos. Rayanne foi Miss Brasil Internacional em 2009, é ex-peoa de A Fazenda 8, assim como Victor, e também brilhou na carreira de atriz. Radamés (ex-jogador de futebol) e Carol Furlan Radamés é executivo de futebol e ex-jogador com passagens pelo Fluminense e Botafogo. Além do esporte, ele participou de A Fazenda 15. Caroline também vem do esporte, ela é judoca e árbitra de judô. Kadu Moliterno (ator) e Cristianne Kadu é ator há 55 anos e ganhou fama ao participar da novela O Príncipe e o Mendigo. Cristianne é empresária, influencer fitness e produz conteúdos para plataformas adultas.

Francine Piaia (ex-BBB) e Júnior Francine ganhou os holofotes ao participar do BBB 9. Antes da fama, se formou em Rádio e TV e hoje, aos 41 anos, é modelo e atua em uma plataforma de conteúdos adultos. A participante é casada com Júnior, que é bastante discreto nas redes sociais. Rafael Pessina (TV Fama) e Talita Lira Repórter e apresentador, Rafael trabalha hoje com as redes sociais e compartilha seu dia a dia com a esposa em Orlando, Flórida, onde vive com a esposa. Talita compartilha conteúdos de beleza e viagens e momentos divertidos ao lado do marido. LEIA TAMBÉM | Celebridades que transformaram suas vidas em reality show