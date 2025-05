Enquete Uol Power Couple 2025: quem sai hoje, 8? Veja votação atualizada

Eliminação acontece na noite desta quinta, 8. Veja a votação atualizada da enquete Uol do Power Couple Brasil 2025 e confira que sai hoje

A segunda DR do Power Couple 7 foi formada na quarta-feira, 7. Ana Paula e Antony, Giovanna e Diego e Talira e Rafa estão na berlinda. Confira o casal mais votado para deixar o programa hoje.

A 2ª eliminação do Power Couple Brasil 2025 acontece na noite desta quinta-feira, 8. Veja a seguir o resultado parcial da votação atualizada da enquete Uol e veja quem sai.

Mas a votação está acirrada, pois Ana Paula e Antony estão logo em seguida com 33,37%.

Segundo a enquete feita pelo Uol, o casal Talira e Rafa é o que tem menor preferência entre o público e deve deixar o programa. Os dois estão com 32,11%.

Os votos nesta DR do Power Couple Brasil são para escolher quem fica no reality.

A DR foi formada de maneira tradicional: o pior tempo da Prova dos Casais, o casal com menor saldo e uma votação aberta.

Ao contrário deles, Giovanna e Diego lideram e são os favoritos com 32,11% dos votos.

Francine e Junior foram o casal que ficou com pior saldo no ciclo, mas escaparam da DR ao vencer a Prova dos Casais. Assim, o segundo casal com menor saldo, Diego e Giovanna, foram indicados.

Na sequência, Cris e Kadu foram o casal com o pior tempo na prova e foram indicados para a DR e aconteceu a votação da casa:

Quem votou em quem?

Francine e Júnior votaram em Carol e Radamés;



Bia e Gui votaram em Talira e Rafa;



Silvia e André votaram em Nat e Eike;



Nat e Eike votaram em Silvia e André;



Gretchen e Esdras votaram em Talira e Rafa;



Talira e Rafa votaram em Gretchen e Esdras



Adriana e Dhomini votaram em Carol e Radamés;



Cris e Kadu votaram em Silvia e André;



Gi Prado e Eros votaram em Emilyn e Everton;



Carol e Radamés votaram em Nat e Eike;



Giovanna e Diego votaram em Emilyn e Everton;



Ana Paula e Antony votaram em Carol e Radamés;



Rayanne e Victor votaram em Emilyn e Everton;



Emilyn e Everton votaram em Talira e Rafa;

