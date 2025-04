Enquete Power Couple 2025: quem deve ganhar o reality de casais?

Alguns nomes conhecidos pelo público como Gretchen , Kadu Moliterno e Victor Pecoraro enfrentam o desafio com seus parceiros no reality show.

A sétima temporada do reality show " Power Couple Brasil " estreia na TV Record nesta terça-feira, 29 de abril, a partir das 22h30min. O elenco do programa foi revelado pela emissora durante coletiva de imprensa.

Gretchen volta à emissora para mais uma participação no reality de casais. Além de ter feito parte da primeira temporada do programa, em 2016, Gretchen esteve em A Fazenda 5. Seu marido, Esdras, é saxofonista.

Radamés é executivo de futebol e ex-jogador com passagens pelo Fluminense e Botafogo. Além do esporte, ele participou de A Fazenda 15. Caroline também vem do esporte, ela é judoca e árbitra de judô.

Francine Piaia (ex-BBB) e Júnior

Francine ganhou os holofotes ao participar do BBB 9. Antes da fama, se formou em Rádio e TV e hoje, aos 41 anos, é modelo e atua em uma plataforma de conteúdos adultos. A participante é casada com Júnior, que é bastante discreto nas redes sociais.

Rafael Pessina (TV Fama) e Talita Lira

Repórter e apresentador, Rafael trabalha hoje com as redes sociais e compartilha seu dia a dia com a esposa em Orlando, Flórida, onde vive com a esposa. Talita compartilha conteúdos de beleza e viagens e momentos divertidos ao lado do marido.

Giovanna Menezes e Diego Superbi (De Férias com o Ex)

Diego Superbi e Giovanna Menezes prometem agitar a temporada e ficaram conhecidos na mídia ao participarem do reality De Fèrias com o Ex 2023. Lá se apaixonaram e engataram um romance logo após o programa.