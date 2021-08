Camilla de Lucas: 'A simpatia do povo aqui no Ceará é surreal'

Ao contrário de muitos estados, como o Rio de Janeiro, que já projetam como serão as festas de Réveillon e Carnaval, no Ceará, o assunto só entra na pauta quando houver aval da equipe de saúde do Governo. E, segundo o titular da Secretaria do Turismo do Ceará (Setur), Arialdo Pinho, ainda não houve sinalização, por isso a Setur ainda não começou a planejar nada das festas.

As perspectivas para o turismo do Ceará são positivas, destaca ele. O foco neste momento tem sido em continuar fortalecendo o destino em feiras nacionais e internacionais, para que os destinos cearenses não esfriem entre o público. Arialdo estima que, a partir de janeiro, o turismo cearense deslanche de vez após superar a pandemia.

"Estamos trabalhando para divulgar o destino nas feiras nacionais e internacionais para não deixar o destino morrer junto aos operadores. É um trabalho ao longo do ano para que a partir de janeiro, termos a retomada (nos padrões anteriores à pandemia). As conexões de voos devem beneficiar muito, pois já temos uma malha bem extensa", destaca.

Sobre a malha aérea, o trabalho da Setur atualmente é negociar novas conexões nacionais. A ideia é aproveitar o aumento de demanda do turismo nacional, em que o brasileiro está com desejo de viajar e, ao encontrar a maioria das fronteiras internacionais ainda fechadas, prefere os destinos dentro do próprio Brasil.

Arialdo revela que já há negociações para a retomada da rota direta entre Fortaleza e Vitória (ES), e novos destinos na mira: Goiânia (GO) e Foz do Iguaçu (PR). A expectativa é de que no fim do ano as negociações avancem e os novos destinos sejam concretizados. A companhia aérea não foi informada.

Esse processo deve fazer parte de um novo incremento de voos das companhias aéreas nacionais, parecido com o que foi visto no período de férias de julho. As três principais companhias, Azul, Gol e Latam, anunciaram o retorno de diversas rotas com Fortaleza, além do incremento de frequências nos aeroportos regionais de Jericoacoara e Aracati.

Essa maior conexão fez, inclusive, Fortaleza ser destaque no levantamento da Associação Brasileira dos Operadores de Turismo (Braztoa), ficando entre os três destinos mais procurados no mês julho entre os viajantes que compraram pacotes de viagem. De acordo com os dados, 88% das vendas de pacotes para o mês estavam relacionadas ao mercado nacional.

Retomada de voos internacionais

Ao O POVO, a Gol anunciou que retomará os voos diretos entre Fortaleza e Argentina no início de 2022. E para os Estados Unidos a partir do meio do próximo ano. Já a Air Europa anunciou que só deve retomar a operação da rota Fortaleza-Madri (Espanha) a partir de junho de 2022.

Sobre o assunto, Arialdo não se mostra surpreso, pois são previsões conservadoras para que a companhia não defina um prazo tão curto que venha a ter de ser modificado. Ele entende que, assim que as fronteiras reabram para o turismo, as companhias devem retomar as operações normalmente.

Sobre o caso da KLM, companhia aérea que opera a rota Fortaleza-Amsterdã, o secretário já adota um tom de cautela. A companhia não definiu qualquer prazo para retomada das operações e isso já deixa o Governo do Estado atento, mas ainda não preocupado.

"A KLM está precisando de uma visita, já estamos precisando ir lá, conversar com eles, para quando as fronteiras abrirem. A França reabriu agora, a Holanda só deve ser depois. A empresa ainda não definiu prazo para retorno dos voos porque o país ainda não permite a entrada de visitantes. Então, agora, não precisamos gastar vela sem necessidade", afirma.

Novidade

Sobre o início da operação da nova companhia aérea brasileira Itapemirim, Arialdo Pinho diz que ela, por ser ainda uma empresa em início de operação e pequena, ainda não acrescenta muito aos planos de ampliação da malha aérea com destino ao Ceará, "mas lógico que acrescenta" em novas opções ao mercado.

