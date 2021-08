Verdades Secretas: 5 curiosidades da novela ganhadora do Emmy Internacional

Em entrevista ao "Fantástico", da TV Globo, Luciano Huck falou sobre sua preparação para a estreia de "Domingão com Huck", no domingo, 5, e relembrou momentos de sua carreira. Para o apresentador, personagens que surgiram no início da carreira de Huck na TV, como Tiazinha (Suzana Alves) e Feiticeira (Joana Prado), não fariam sentido no momento atual, após a jornalista Renata Ceribelli afirmar que faziam parte do "imaginário machista".

"Tinham coisas que eram aceitáveis há 20 anos atrás e que não são mais", destaca Huck. "Não caberia hoje em dia, de jeito nenhum. Coube naquele contexto. A gente era muito jovem, tinha uma certa ingenuidade naquilo também. O jeito que a minha geração foi educada, tem pilares que não se sustentam mais, graças a Deus".

Sobre o assunto Grey's Anatomy deixará Prime Video, Globoplay e Netflix

Após longa espera, Kanye West lança "Donda", seu mais novo álbum: ouça aqui

Estrelas e grandes produções retornam ao Festival de Veneza

Sandra Oh diz que sucesso em Grey's Anatomy foi traumático

Na entrevista, a jornalista também perguntou a Luciano sobre sua reação ao descobrir a orientação sexual do irmão, Fernando Grostein. "No meu livro eu trato, por exemplo, quando meu irmão conversou com a minha mãe e comigo e falou que era gay. Se falar que foi fácil, é mentira, não foi fácil. Tenho orgulho do meu irmão, do que ele representa, do ativismo dele. Me ensinou tanta coisa", afirmou.

Com a saída de Faustão da TV Globo, Huck passará a comandar o programa aos domingos, que estreia no dia 5 de setembro. A produção já apresenta sinais de que será um sucesso comercial, assim como foi com o Domingão. Três grandes marcas já sinalizaram à Globo que irão anunciar nos intervalos e dentro do novo programa.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags