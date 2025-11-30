‘Floribella’: saiba tudo sobre a chegada da novela no streaming

Acordo entre HBO Max e Band marca a primeira vez da novela 'Floribella' no streaming / Crédito: Divulgação/Band

Entre os lançamentos de dezembro da HBO Max está a novela infanto-juvenil ‘Floribella’. As duas temporadas da produção estarão disponíveis no catálogo do streaming a partir do dia 8, no início da segunda semana do mês. A adaptação da argentina ‘Floricienta’ foi considerada como uma das clássicas dos anos 2000, sendo exibida na Band. O acordo entre a rede televisiva e o streaming da Warner Bros. marca a estreia da telenovela em uma plataforma digital.

Além disso, faz parte de uma estratégia para preparar o público para a estreia de 'Margarida', spin-off da novela, no Brasil. Com o título original 'Margarita', foi lançada em outros países da América Latina em setembro de 2024. Original do streaming, conta a história da filha da protagonista da versão original, criando conexões com a história.

‘Floribella’: saiba a trama da novela clássica dos anos 2000 Exibida entre 2005 e 2006, Floribella teve direção de Elizabetta Zenatti, envolvida na produção de ‘Senna’, série da Netflix sobre o piloto brasileiro. Os roteiros foram assinados por Patrícia Moretzsohn e Jaqueline Vargas, hoje reconhecidas por outros trabalhos na Globo. A adaptação nacional conta a história da sonhadora Maria Flor, interpretada por Juliana Silveira. A personagem trabalha como babá em uma mansão onde vivem os irmãos Fritzenwalden.