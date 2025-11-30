‘Floribella’: saiba tudo sobre a chegada da novela no streaming

‘Floribella’, novela clássica da Band dos anos 2000, chega em dezembro ao streamingA novela brasileira exibida entre 2005 e 2006 é uma adaptação de 'Floricienta', produção argentina; saiba tudo sobre a estreia no streaming
Entre os lançamentos de dezembro da HBO Max está a novela infanto-juvenil ‘Floribella’. As duas temporadas da produção estarão disponíveis no catálogo do streaming a partir do dia 8, no início da segunda semana do mês.
A adaptação da argentina ‘Floricienta’ foi considerada como uma das clássicas dos anos 2000, sendo exibida na Band. O acordo entre a rede televisiva e o streaming da Warner Bros. marca a estreia da telenovela em uma plataforma digital.
Além disso, faz parte de uma estratégia para preparar o público para a estreia de ‘Margarida’, spin-off da novela, no Brasil.
Com o título original ‘Margarita’, foi lançada em outros países da América Latina em setembro de 2024. Original do streaming, conta a história da filha da protagonista da versão original, criando conexões com a história.
‘Floribella’: saiba a trama da novela clássica dos anos 2000
Exibida entre 2005 e 2006, Floribella teve direção de Elizabetta Zenatti, envolvida na produção de ‘Senna’, série da Netflix sobre o piloto brasileiro. Os roteiros foram assinados por Patrícia Moretzsohn e Jaqueline Vargas, hoje reconhecidas por outros trabalhos na Globo.
A adaptação nacional conta a história da sonhadora Maria Flor, interpretada por Juliana Silveira. A personagem trabalha como babá em uma mansão onde vivem os irmãos Fritzenwalden.
Inspirada no conto de fadas da Cinderela, a protagonista transforma a rotina da família com seu jeito. Enquanto isso, vive um romance proibido com o seu patrão, Frederico, interpretado por Roger Gobeth.
Além de empresário, Fred é o tutor responsável dos outros cinco irmãos. Quando conheceu Flor, ele estava noivo de Delfina, que aparece como vilã para separar os dois.
A trama mistura humor, fantasia, romance e música, tornando a novela um sucesso entre os jovens espectadores na época em que foi transmitida. Dado o impacto dos 344 episódios, também foram produzidos cinco álbuns musicais da obra.
Para além dos figurinos e do modelo de produção, a novela também foi responsável por revelar grandes nomes da televisão brasileira, como Letícia Colin. A atriz interpretou Martinha, uma das irmãs que vivia na mansão.
Até hoje, ‘Floribella’ tem uma base fiel de fãs, que mantêm contas de fã clube nas redes sociais, por exemplo. Com a chegada da novela no streaming, uma nova geração de fãs pode ser criada.