Senna: veja o que é real e o que é ficção na série da Netflix

A minissérie Senna, lançada pela Netflix em 29 de novembro, retrata a vida e a carreira de Ayrton Senna, tricampeão mundial de Fórmula 1, até sua trágica morte em 1994. Com Gabriel Leone no papel principal, a produção mistura realidade e ficção , mantendo muitos episódios fiéis aos fatos, mas também inserindo elementos dramatizados.

Com seis episódios, a minissérie conta com Pâmela Tomé como Xuxa Meneghel , Julia Foti como Adriane Galisteu no elenco.

“Senna” mostra os principais relacionamentos do piloto, como seus casamentos e romances. O envolvimento amoroso com Xuxa e Adriane Galisteu é fiel aos fatos, assim como seu casamento com Lilian Vasconcellos. Lilian, interpretada por Alice Wegmann, foi sua única esposa entre 1981 e 1983.

A personagem da jornalista Laura Harrison , vivida por Kaya Scodelario, não existiu. Ela foi criada para ilustrar a relação de Senna com a mídia. A série também inclui um romance fictício com uma mulher da realeza de Mônaco, que teria sido apresentada a ele pelo jornalista Galvão Bueno, o que não tem base em registros históricos.

Alguns internautas alegaram nas redes sociais que a retratação do romance de Senna com Adriane Galisteu foi deturpada e curta em comparação à vida real. “Podem ter pouco tempo de tela, mas o público jamais esquecerá a verdade.”, comentou um deles no X.

A série aborda feitos impressionantes de Senna, mas também insere elementos de ficção para criar mais dramas. Um exemplo verídico é a vitória com fita adesiva no radiador , ocorrida em 1983, quando sua equipe usou essa técnica para aquecer o óleo rapidamente e alcançar maior velocidade. A série retrata o fato com foco no suspense da situação.

30 anos sem Senna: veja 30 curiosidades que talvez você não saiba

Rivalidade entre Senna e Alain Prost

A rivalidade entre Ayrton Senna e Alain Prost é um dos temas centrais na série e um dos maiores legados do piloto brasileiro na Fórmula 1. A série retrata de forma intensa a disputa entre os dois, especialmente nas temporadas de 1989 e 1990, quando se tornaram inimigos ferozes nas pistas.

Em 1989, Senna foi desclassificado do GP do Japão, o que lhe custou o título, após um incidente com Prost.

No ano seguinte, em Suzuka, Senna foi mais agressivo e colidiu com Prost na largada, garantindo seu segundo campeonato mundial.

A série capta bem a intensidade dessa rivalidade, mas omite alguns detalhes: fora das pistas, embora adversários, Senna e Prost tinham uma relação mais cordial.

Senna: Apoio de Nelson Piquet

A série não detalha o apoio de Nelson Piquet, focando mais na rivalidade de Senna com outros pilotos. Crédito: Divulgação/Netflix

Outro ponto que a minissérie passa por cima é o apoio recebido por Senna de outros pilotos, especialmente de Nelson Piquet. Interpretado na série por Hugo Bonemer, o tricampeão mundial foi uma figura importante na carreira inicial de Senna.

Em 1990, antes do GP do Japão, Piquet foi fundamental para a resolução de uma disputa com a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), quando Senna estava insatisfeito com a mudança na posição de largada para a corrida.

Piquet, como aliado, se colocou ao lado de Senna em uma reunião com os organizadores e apoiou sua causa, o que, em parte, ajudou a melhorar a relação entre Senna e a direção da F1, ainda que essa amizade nem sempre fosse publicamente reconhecida. A série não detalha o apoio, focando mais na rivalidade de Senna com outros pilotos.

A carreira de Senna em ascensão

Senna teve uma trajetória meteórica na Fórmula 1, mas também passou por momentos de incerteza. Nos primeiros anos, chegou a cogitar a aposentadoria devido à pressão da família.

A série mostra sua mudança para a Inglaterra, onde se estabeleceu e começou a despontar nas categorias de base, como a Fórmula Ford 1600.

Outro feito foi sua vitória no Grande Prêmio do Brasil de 1991, quando teve de pilotar com apenas a sexta marcha funcionando devido a falhas mecânicas. A série captura a tensão desse momento, em que Senna superou todas as adversidades para garantir a vitória.

CONFIRA; 8 motivos para assistir à série Senna da Netflix

Senna: fatos que ficaram de fora da minissérie

A minissérie omite alguns episódios importantes da vida de Senna. Um deles foi a paralisia facial que sofreu em 1984, diagnosticada como mastoidite, que ameaçou sua carreira. Senna precisou de tratamento com cortisona, conseguiu recuperar a mobilidade e seguiu sua carreira.

A obra também poderia ter dado mais atenção à relação única de Ayrton Senna com o Brasil. O piloto era visto como um herói nacional, não só pelo seu talento nas pistas, mas pela maneira como representava o País nas competições internacionais. Sua ascensão nas corridas coincidiu com o período de transição política no Brasil, com o fim da ditadura militar e a redemocratização.

Outro evento não abordado é a corrida no Grande Prêmio da Europa de 1993, em Donington Park, onde Senna fez a famosa "volta dos Deuses" em condições de chuva extrema. O momento é considerado por muitos como a maior demonstração de habilidade do piloto.

Disponíveis na Netflix, os episódios captam momentos marcantes de sua carreira e personalidade, incluem elementos fictícios e omitem algumas histórias importantes. Apesar disso, a produção é uma forma eficaz de manter viva a memória de Senna, um dos maiores ícones do automobilismo.