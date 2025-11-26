Tudo por uma Segunda Chance: novela peca por desorganização

Tudo por uma Segunda Chance é satisfatória, mas falha por desorganização / Crédito: Jaime Miranda/Divulgação

“Onde essa novela tá passando?” e “Essa novela passa depois de ‘Três Graças’?” foram alguns das dúvidas mais comuns nos capítulos de “Tudo por uma Segunda Chance”, novela vertical da Globo que estreou na terça-feira, 25. A nova produção foi divulgada na TV somente dentro de outra novela da emissora, “Dona de Mim”, que mostrou a personagem Kamila (Giovanna Lancellotti) viciada em assistir “Tudo por uma Segunda Chance”. Logo em seguida à cena, o perfil da Globo publicou 10 episódios do melodrama.

A novelinha, como esperado de uma produção vertical, é rápida e bem produzida, mas pouco apelativa — o que é um problema. O que fez com que o formato ganhasse sucesso nas redes sociais, especialmente no TikTok, foram justamente anúncios com divulgação de cenas e enredos exagerados e intencionalmente cafonas. Leia mais | 'Tudo Por Uma Segunda Chance': 1ª novela vertical da Globo é lançada nesta terça-feira

Novelas verticais são exageradas Por se levar a sério demais, a trama se encaixa como uma história morna, que não causa apego para uma continuação. Em geral, as novelas verticais são exageradas e inverossímeis, o que acaba por prender o público com os absurdos. Um exemplo perfeito é "A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário", primeiro melodrama brasileiro nesse formato, que ultrapassou meio bilhão de visualizações somente na plataforma oficial (não considerando outros perfis que vazaram o conteúdo).

A história da produção acompanha uma jovem benevolente que aceitou um casamento arranjado em troca de dinheiro para custear o tratamento de saúde de sua mãe. Na trama, ela descobre que o seu marido, supostamente falido e ex-presidiário, é um galã sexy e bilionário, líder de uma máfia. Em um paralelo, “Tudo por uma Segunda Chance” conta a história de um triângulo amoroso, com um mocinho rico que perde a memória e acaba caindo no golpe de uma mulher para separar o casal principal. Esse enredo, se bem desenvolvido, poderia até ser uma novela “das nove”, o que, nesse caso, não é bom - já que o formato se popularizou nas redes como algo escrachado. Relacionado | Atriz Gaby Spanic oficializa CPF e se muda para o Brasil

Desorganização A trama morna nem é o pior de “Tudo por uma Segunda Chance”, esse mérito é atribuído à desorganização de distribuição. Nas principais redes sociais da Globo, Instagram e TikTok, o conteúdo se perde em meio às dezenas de vídeos publicados por dia. É necessário um esforço de busca para conseguir assistir tudo em ordem, o que também não é a realidade do público comum. Em apuração feita às 14 horas desta quarta-feira, 26, é notada a diferença de quase 2 milhões de visualizações entre os capítulos, que não representa necessariamente o abandono da trama. O primeiro episódio publicado consta com 883 mil expectadores, enquanto o sexto tem 2,3 milhões. O último episódio tem 1,2 milhão de visualizações, mas o oitavo está na margem dos 582 mil. É uma bagunça.