Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tudo por uma Segunda Chance: novela peca por desorganização

'Tudo por uma Segunda Chance' é satisfatória, mas peca por desorganização

Novela vertical da Globo estreia nas redes sociais com audiência satisfatória, mas causa confusão no público
Autor Raquel Aquino
Autor
Raquel Aquino Autor
Ver perfil do autor
Tipo Opinião

“Onde essa novela tá passando?” e “Essa novela passa depois de ‘Três Graças’?” foram alguns das dúvidas mais comuns nos capítulos de “Tudo por uma Segunda Chance”, novela vertical da Globo que estreou na terça-feira, 25.

A nova produção foi divulgada na TV somente dentro de outra novela da emissora, “Dona de Mim”, que mostrou a personagem Kamila (Giovanna Lancellotti) viciada em assistir “Tudo por uma Segunda Chance”. Logo em seguida à cena, o perfil da Globo publicou 10 episódios do melodrama. 

A novelinha, como esperado de uma produção vertical, é rápida e bem produzida, mas pouco apelativa — o que é um problema. O que fez com que o formato ganhasse sucesso nas redes sociais, especialmente no TikTok, foram justamente anúncios com divulgação de cenas e enredos exagerados e intencionalmente cafonas.

Leia mais | 'Tudo Por Uma Segunda Chance': 1ª novela vertical da Globo é lançada nesta terça-feira

Novelas verticais são exageradas

Por se levar a sério demais, a trama se encaixa como uma história morna, que não causa apego para uma continuação. Em geral, as novelas verticais são exageradas e inverossímeis, o que acaba por prender o público com os absurdos.

Um exemplo perfeito é "A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário", primeiro melodrama brasileiro nesse formato, que ultrapassou meio bilhão de visualizações somente na plataforma oficial (não considerando outros perfis que vazaram o conteúdo).

A história da produção acompanha uma jovem benevolente que aceitou um casamento arranjado em troca de dinheiro para custear o tratamento de saúde de sua mãe. Na trama, ela descobre que o seu marido, supostamente falido e ex-presidiário, é um galã sexy e bilionário, líder de uma máfia.

Em um paralelo, “Tudo por uma Segunda Chance” conta a história de um triângulo amoroso, com um mocinho rico que perde a memória e acaba caindo no golpe de uma mulher para separar o casal principal. Esse enredo, se bem desenvolvido, poderia até ser uma novela “das nove”, o que, nesse caso, não é bom - já que o formato se popularizou nas redes como algo escrachado.

Relacionado | Atriz Gaby Spanic oficializa CPF e se muda para o Brasil

Desorganização

A trama morna nem é o pior de “Tudo por uma Segunda Chance”, esse mérito é atribuído à desorganização de distribuição. Nas principais redes sociais da Globo, Instagram e TikTok, o conteúdo se perde em meio às dezenas de vídeos publicados por dia. É necessário um esforço de busca para conseguir assistir tudo em ordem, o que também não é a realidade do público comum.

Em apuração feita às 14 horas desta quarta-feira, 26, é notada a diferença de quase 2 milhões de visualizações entre os capítulos, que não representa necessariamente o abandono da trama. O primeiro episódio publicado consta com 883 mil expectadores, enquanto o sexto tem 2,3 milhões. O último episódio tem 1,2 milhão de visualizações, mas o oitavo está na margem dos 582 mil.

É uma bagunça.

Em resumo, o saldo é positivo. É a primeira tentativa da Globo em produzir uma novela vertical, ideia que não tardou a acontecer, o que mostra que a emissora está disposta a inovar. Infelizmente, a trama é “boa demais” para ter o sucesso que demais melodramas do formato conseguiram.

Para mais notícias sobre novelas, clique aqui

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar