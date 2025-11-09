Avenida Brasil 2: Saiba quem está confirmado no elenco da novela

Continuação de "Avenida Brasil", novela escrita por João Emanuel Carneiro, já possui alguns nomes confirmados no elenco. Saiba quem retorna

Ainda sem data ou sinopse confirmada, alguns poucos detalhes já foram revelados sobre a novela. Segundo informações da jornalista Carla Bittencourt, o autor João Emanuel Carneiro aceitou o desafio e já se está trabalhando nas primeiras ideias da continuação.

Na onda das continuações de novelas, como “Êta Mundo Melhor!”, a Globo encomendou uma sequência de um dos seus maiores sucessos, " Avenida Brasil" , novela das nove escrita por João Emanuel Carneiro em 2012.

Além disso, dois nomes já estão confirmados no elenco para retornar com seus personagens icônicos: Adriana Esteves e Murilo Benício como Carminha e Tufão, respectivamente.

Outro casal que irá retornar é Eliane Giardini e Marcos Caruso, que interpretaram Muricy e Leleco na versão original da novela. Os pais de Tufão viviam desventuras amorosas com personagens mais jovens, sendo figuras conhecidas no Divino, bairro fictício no qual a história era ambientada.

A maior expectativa é pelo retorno de Débora Falabella como a protagonista Nina, papel marcante da atriz cujo arco de vingança engajou a audiência 15 anos atrás. No entanto, até o momento, a atriz ainda não foi confirmada na continuação.

A nova fase da história trará reencontros de personagens conhecidos e conflitos inéditos. "Avenida Brasil 2" promete ser um dos principais lançamentos da nova fase da dramaturgia da emissora, com direção de Ricardo Waddington. A estreia está prevista para 2027, após a novela "Quem Ama Cuida", de Walcyr Carrasco.