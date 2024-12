Melhores do Ano Globo 2024: veja lista completa de vencedores

Entre os vencedores, César Tralli foi destaque na web por sua declaração à esposa, Ticiane Pinheiro; confira os homenageados no Domingão do Huck

A premiação Melhores do Ano 2024, transmitida pela Rede Globo no programa Domingão Huck, acontece neste domingo, 15, e objetiva homenagear os profissionais que mais se destacaram nas telas, com uma categoria exclusiva para “Revelação do Ano”.

Os prêmios são concedidos em categorias variadas do entretenimento e jornalismo da emissora, incluindo “Profissional do Esporte”, “Atriz Coadjuvante” e até “Série do Ano”.