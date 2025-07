Camila Queiroz explica ausência de Mafalda em ‘Êta Mundo Melhor!’

Camila Queiroz não estará em "Êta Mundo Melhor!" , sequência da novela "Êta Mundo Bom!" (2016), no qual interpretou a caipira Mafalda . A atriz revelou que teve uma conversa com o autor Walcyr Carrasco sobre o retorno da personagem , mas ambos chegaram à conclusão de que não seria necessário revivê-la na nova trama das seis da Globo.

Ela também reforçou que não houve desentendimento ou mal-estar durante esse processo. “Estive com o Walcyr, a gente conversou sobre isso e está tudo certo, está tudo bem. Não teve nenhum grilo por causa disso, como as pessoas imaginam. De jeito nenhum. Estamos todos muito satisfeitos com a nossa decisão”, destacou.

Êta Mundo Melhor: carta será usada para justificar saída de Mafalda

Na nova novela, a ausência de Mafalda será explicada com um recurso narrativo: uma carta. No bilhete, a personagem rompe com Zé dos Porcos (Anderson Di Rizzi) e decide partir com Romeu (Klebber Toledo), deixando o mundo rural para trás.