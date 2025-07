Êta Mundo Melhor: estreia tem morte, ressurreição e boa audiência

Estreia de "Êta Mundo Melhor", continuação de "Êta Mundo Bom", supera ibope do Jornal Nacional e da novela das 19 horas; veja o que aconteceu no capítulo

Esse, no entanto, é exatamente o humor que fez a “novela do Candinho” ganhar o coração dos brasileiros, característica que levou a estreia da continuação alcançar os 21,4 pontos de audiência na Grande São Paulo.

O número superou a audiência do dia do Jornal Nacional, que teve 21,1 pontos, e da novela “Dona de Mim”, com 21,3 pontos. O ibope do capítulo foi próximo do remake “Vale Tudo”, que teve 21,9 pontos no mesmo dia.

