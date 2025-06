Personagem Pirulito ficará de fora de ‘Êta mundo melhor’? Entenda

A falta de JP no elenco foi questionada pelos internautas nas redes sociais do canal de TV e do próprio ator. Conforme comentário, o intérprete explicou para o público: “Infelizmente, não estarei! Devido à idade, eles queriam que meu personagem aparentasse ser mais novo, o que já não consigo mais transmitir.”

Hoje em dia o artista também se dedica às redes sociais. Com mais de 180 mil seguidores no Instagram, o JP é entusiasta de videogames. Já no trabalho como humorista, ele se destaca com "O Dono do Lar", do canal Multishow, e as séries "Acampamento de Magia para Jovens Bruxos" (2023) e "O Jogo que Mudou a História" (2024), ambas disponíveis no Globoplay.