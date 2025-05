O que aconteceu na novela Vale Tudo? Veja reações e o que a Globo disse

Uma falha técnica deixou o remake da novela Vale Tudo fora do ar por quase um minuto em algumas regiões do País na noite de terça-feira, 20.

No lugar do folhetim, a Globo exibiu, por engano, imagens dos bastidores do programa GloboNews Debate, previsto para ir ao ar em seguida no canal de notícias da emissora.