Vale Tudo: Fátima abre Instagram e ganha quase 30 mil seguidores

Maria de Fátima, vilã de "Vale Tudo", ganha conta no Instagram e já acumula quase 30 mil seguidores

A conta traz fotos da personagem interpretada por Bella Campos repercutindo os acontecimentos dos capítulos recém-lançados. A novela está no ar desde segunda-feira, 31 de março.

Maria de Fátima, vilã do remake de “Vale Tudo”, ganhou um perfil no Instagram na última quarta-feira, 2.

A última publicação traz um carrossel com duas fotos da personagem no Copacabana Palace. “Tardezinha me mimando! hoje à noite tem festinha da Tomorrow”, diz a legenda.

Até o fechamento desta matéria, a conta reúne mais de 31 mil seguidores.

Vale Tudo: veja quem interpretou Maria de Fátima e conheça sua história

O remake de Vale Tudo, que estreou em 31 de março na TV Globo, tem Bella Campos no papel de Maria de Fátima Accioli, personagem originalmente interpretada por Gloria Pires em 1988.