'Vale Tudo': a novela brasileira que inspirou capitalistas em Cuba

Não é um restaurante tradicional: as cadeiras e mesas estão na sala, nos corredores ou nos quartos da casa.

Um paladar chamado San Cristóbal, no humilde e popular centro de Havana, foi o local escolhido pelo presidente dos EUA, Barack Obama, para seu primeiro jantar na cidade, quando visitou Cuba em março de 2016.

A escolha de Obama – que teria sido uma recomendação do casal de cantores Jay Z e Beyoncé, que visitaram o local em 2013 - não foi casual.

Entre as prioridades da visita histórica de Obama a Cuba estava o incentivo aos negócios privados, e o presidente teve até um encontro com pequenos empresários de sucesso, entre os quais estava seu anfitrião no jantar.

Aquela foi a primeira vez que um presidente americano pisava em Cuba em quase nove décadas, em uma visita histórica.