Único romance gay em 'Garota do Momento’ é cortado da trama das 6

Protagonizado pelos personagens Guto e Vinícius, romance gay em "Garota do Momento" terá fim após saída de ator da trama; entenda o caso

O casal Guto (Pedro Goifman) e Vinícius (Elvis Vittorio) terá um fim triste em “Garota do Momento” , novela da faixa das 18 horas na TV Globo. Marcado para ir ao ar na terça-feira, 18, o personagem Vinícius deixará a trama ao descobrir que o pai está com câncer.

Despedida de Guto e Vinícius em 'Garota do Momento'

A cena em que ele dá a notícia a Guto e se despede causará estranheza no namorado, que acreditará que os pais de Vinícius estão tentando “comprá-lo” para afastá-lo do Brasil e do relacionamento que vive. Apesar de prometer voltar para o Brasil, a despedida dos dois será triste e acontecerá na casa de Anita.

O momento terá ainda uma cena emocionante em que Guto corre desesperado atrás do táxi em que Vinicius entrará. Ao presenciar a cena, Anita fica abalada pelo sofrimento do filho.

A mudança na trama não consta no resumo dos capítulos divulgados pela Rede Globo, mas, conforme informações cedidas ao portal Léo Dias sobre os bastidores da novela, o fim do romance gay foi uma decisão da “alta cúpula da Globo”, que tinha a intenção de “esvaziar” a trama do casal.