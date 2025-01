Silvero Pereira estreia como drag queen em 'Garota do Momento'

O cearense dará vida à artista Verônica Queen, ex par romântico de Marlene em "Garota do Momento"

Chegou a hora! Nos próximos capítulos de "Garota do Momento", atual novela "das seis" da TV Globo, o cearense Silvero Pereira fará a sua estreia. O artista dará vida a Érico, o ex-parceiro de Marlene (Ana Flávia Cavalcanti) e pai do personagem Carlito (Caio Cabral).

Apesar de ausente na criação do filho, Érico é apresentado como uma pessoa honesta e gentil, que sempre enviou dinheiro para que Marlene conseguisse lidar com as despesas da casa. Enquanto esteve fora, ele trabalhava com shows na noite com sua personagem Verônica Queen.

