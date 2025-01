Garota do Momento: Anita pede desquite de Nelson e beija Alfredo

Em cenas programadas para ir ao ar nesta sexta-feira, 10, Anita se revolta contra as atitudes de Nelson e pede desquite do marido

Após descobrir que Nelson (Felipe Abib) roubou o Alfone de Alfredo Honório (Eduardo Sterblitch), o casamento de Anita (Maria Flor) começa uma crise. No episódio desta sexta-feira, 10, a cozinheira verá o marido sendo preso em flagrante .

O trapaceiro viverá dias na cadeia, envergonhando toda a família. Em paralelo, Anita pede demissão do Alfredo Honório Show e tem uma conversa com o apresentador, em que ela finalmente se declara e o beija. Apesar de pedir para Alfredo se afastar, ele não resiste à paixão e passa a procurá-la em diversos episódios.

Ao ser solto, Nelson estará desempregado e fará de sua casa um inferno, perturbando a mulher e os filhos. O estopim acontece a partir do capítulo do dia 25 deste mês, quando ele sai para passear com Laika, a cachorra da família, e a perde pelas ruas.

Como reação, Anita e Edu (Caio Manhente) procuram a cachorra pela praça onde se perdeu, mas é encontrada somente por Alfredo, que encontra Laika na rua e devolve para Anita, beijando-a novamente.

