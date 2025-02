Iludida: saiba tudo sobre a nova novela turca que estará na Record

Conheça "Iludida", a próxima novela turca da Record / Crédito: Divulgaçaõ/ Medyapım

Febre na internet desde 2020, as dizi - novelas turcas - alcançaram a televisão aberta após o sucesso de “Força de Mulher”, em exibição na Record. SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp A recepção do público fez a emissora adquirir mais uma produção da Turquia, para estrear no segundo semestre deste ano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, a escolhida foi Iludida (no original, Sadakatsiz), exibida pela primeira vez no Brasil em 2023, no canal da TV fechada TNT Novelas.

Veja sinopse, onde assistir, elenco e mais sobre a novela. 'Iludida': sinopse “Iludida” é uma novela que une dois gêneros: drama e suspense psicológico. Na trama, Asya é uma médica bem sucedida que vive uma vida tranquila ao lado do marido Volkan e do filho Ali. No entanto, a vida da mulher vira de cabeça para baixo depois que ela encontra um fio de cabelo no cachecol do marido e decide investigar. Asya se vê envolvida em uma teia de mentiras.

A produção é uma adaptação da série britânica Doctor Foster, lançada em 2015. 'Iludida': onde assistir A novela está prevista para estrear na Rede Record em novembro deste ano, no horário nobre da Record às 20h45min, e pode ficar no ar por pelo menos seis meses, como ocorreu com sua antecessora. No streaming, “Iludida”está disponível nos serviços Max e Amazon Prime Video (assinatura premium).



‘Iludida’: conheça o elenco

A produção é protagonizada por Cansu Dere, conhecida por Anne (2016) e Sila: Prisioneira do Amor (2006). Asya Ylmaz (Cansu Dere)



Derin Güçlü (Melis Sezen)



Volkan Arslan (Caner Cindoruk)



Gönül Güçlü (Gözde Seda Altuner)



Selçuk Dagci (Taro Emir Tekin)



Ali Arslan (Alp Akar)



Aras Ateolu (Berkay Ates)



Zeynep Arslan (Yaren Vera Salma)



Hicran Dac (Melisa Döngel)

Novela turca: conheça as produções que fazem sucesso no Brasil 'Iludida': tem quantas temporadas? A produção tem duas temporadas, totalizando 149 episódios na versão internacional. A primeira conta com 78 episódios, enquanto a última tem 71 episódios.