Tieta: com quem Ascânio fica na novela? Relembre final

Ascânio, interpretado por Reginaldo Faria, se divide entre dois amores durante a novela: sua ex-mulher Helena e Leonora. Com quem o personagem vai ficar?

" Tieta " está de volta na TV Globo após 35 anos de sua primeira exibição, entre 1989 e 1990. A novela, que foi um sucesso na época, é reprisada no "Vale a Pena Ver de Novo" desde o início de dezembro último e os espectadores têm repercutido seu retorno.

O triângulo amoroso deixa a dúvida: com quem Ascânio vai ficar no final da reprise? Relembre a seguir.

Embora tivesse um comportamento honesto, ele também lidava com dilemas morais e conflitos entre seus sentimentos, o que o transformou em um dos personagens mais cativantes da trama.

Ascanio era um indivíduo íntegro, instruído e com intenções de modernizar Santana do Agreste, a fictícia cidade onde a trama se desenrola.

Enquete: quem deve ficar com Ascânio em Tieta? Vote

Antes de ver o final do personagem, O POVO quer saber sua opinião: quem você acha que é a parceira ideal para Ascânio?

Qual o final de Ascânio em Tieta?

Ascânio começará a se envolver com Leonora, mas sua relação é abalada após ele descobrir que ela era uma prostituta em São Paulo. Com isso, Helena se aproveita da situação para reatar com o ex-marido.