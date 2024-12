Tieta e Lucas: qual o desfecho do casal na novela?

Saiba o que acontecerá com os dois e o destino de Tieta nos episódios finais da novela, após enlaces amorosos

A novela Tieta, exibida originalmente em 1989, retorna à programação da Rede Globo no “Vale a Pena Ver de Novo”. Vivida por Betty Faria, a protagonista, que dá nome à produção, retorna para sua cidade-natal, Santana do Agreste, com um plano de vingança.

A adaptação de Aguinaldo Silva foi livremente inspirada no livro homônimo do escritor Jorge Amado, conhecido por outras obras que se transformaram em produções audiovisuais, como “Gabriela, Cravo e Canela” e “Dona Flor e seus Dois Maridos”.