Susana Vieira revela ter doença incurável: 'Estou em paz'

“É óbvio que à medida que você vai ficando com mais idade você fica preocupada. (Mas) estou em paz”, afirmou.

De acordo com ela, não adianta fazer transplante de medula como tratamento para a doença. Susana também usou o momento para contar que tem outra doença sanguínea: anemia hemolítica autoimune .

A atriz Susana Vieira revelou que sofre de leucemia linfocítica crônica , uma doença incurável. A informação foi divulgada no domingo, 19, após a exibição da uma entrevista da artista ao Fantástico.

VEJA TAMBÉM| Susana Vieira fala sobre contrato com a Globo: ‘Amada por milhões’

Os problemas de saúde, no entanto, não foram um problema em sua carreira. Ela afirma que eles, assim como situações vivenciadas amorosamente, ajudaram na estruturação de suas personagens.

“Tem alguma coisa espiritual que entra dentro de mim e me faz fazer esses personagens. Eu consigo, talvez, botar a tristeza da minha vida pessoal, de muitas vezes não ter dado certo o casamento, ou ter passado por momento de doença; eu consigo me alegrar porque aqui, dentro de um estúdio, estou mais viva do que nunca”, sustentou.