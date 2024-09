Aos 91 anos, Ary Fontoura aproveita Rock in Rio: 'Fã da Mariah'

Acompanhado de Luís Miranda, ator marcou presença no Rock in Rio para curtir show de Mariah Carey

Neste domingo, 22, o ator Ary Fontoura marcou presença no Rock in Rio ao lado de Luís Miranda, colega de profissão e humorista. O artista de 91 anos compartilhou que é fã de Mariah Carey e estava lá para assistir ao show da cantora.

O ator, que esteve na primeira edição do Rock in Rio, disse estar celebrando o ciclo de 40 anos do festival com muita alegria: “Eu vim no primeiro, gostei muito. E vim agora encerrar esse ciclo. Estou adorando. Estou me sentindo muito bem".

Questionado ainda sobre a sua repercussão entre os jovens nas redes sociais, Ary declarou: “Eu trato eles com muita alegria. Eu acho que o ator, o artista, não vive sem o público. É uma tolice a gente pensar que a gente é dono do mundo".