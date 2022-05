No Limite 2022: cearense Shirley Miranda é eliminada

A cearense Shirley Miranda é a quinta eliminada do "No Limite", reality show da TV Globo. A participante fazia parte da Tribo Lua e acabou sendo a mais votada no episódio que foi ao ar na terça-feira, 17 de maio.

Essa foi a terceira derrota consecutiva da equipe, que resultou na eliminação de Shirley. Ao se despedir dos colegas, a cearense cantou um verso em referência a música de Tiago Iorc, "Amei te ver": "Eu amei vocês, eu amei vocês".

"Penso até que cheguei longe! Eu queria ir mais, eu queria. Tenho condições de ir além, sei do meu potencial. Arrumar uma forma de cozinhar com tão pouco para tanta gente, aquilo foi um 'boom'. Achei fantástico isso. Creio que eu usei da criatividade para fazer o melhor que eu pude", declarou.

Nascida em Sobral, Shirley Gonçalves tem 51 anos e atualmente mora no Distrito Federal. Ela é professora de Educação Física e casada há 30 anos.



No Limite 2022: onde assistir online e na TV, e horário



A sexta temporada do reality show No Limite será exibida em três dias na semana: às terças e quintas, após "Pantanal", e aos domingos, após o "Fantástico", quando Ana Clara comandará o "A eliminação", a partir das 22 horas e 35 minutos, na Rede Globo, em transmissão aberta. Para assistir ao reality de forma online, é necessário acessar a plataforma de streaming da emissora – o Globoplay.



No Limite 2022: quem foi eliminado?

Primeiro eliminado: A professora e modelo carioca Dayane Sena foi a primeira participante eliminada na edição 2022 do reality No Limite, da TV Globo.



Segundo eliminado: Verônica Kreitchmann foi a segunda participante eliminada da sexta edição do No Limite.



Terceiro eliminado: Adriano Gannam foi o quinto participante eliminado do reality show No Limite.



Quarto eliminado: Kamyla Romaniuk foi a quarta participante eliminada da sexta edição do No Limite.



No Limite 2022: participantes

Nesta temporada, todos os 24 participantes que disputam o prêmio de R$500 mil são anônimos. Confira abaixo a lista completa:

Matheus Pires

Adriano Gannam

Clécio Barbosa

Roberta Terra

Victor Hugo de Castro

Verônica Kreitchmann



Dayane Sena

Leonardo Correa

Vanderlei Ramiro

Janaron Uhãy

Ninha Santiago

Pedro Castro



Patrícia Tomé

Charles Gama

Tiemi Hiratsuka

Ipojucan Ícaro

Lucas Santana

Rodrigo Moraes

Andréa Bertoldo

Flavia Assis

Guza Rezê

Kamyla Romaniuk

Bruna Negreska

Shirley Gonçalves

