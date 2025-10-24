MasterChef Celebridades: assista à 1ª chamada da edição

Masterchef Celebridades começa em 18 de novembro de 2025; confira primeira chamada e elenco / Crédito: Divulgação / Band

A primeira chamada do Masterchef Celebridades foi ao ar nesta quarta-feira, 22. A temporada é uma edição especial que reúne personalidades conhecidas de diversas áreas, como a jornalista e ex-A Fazenda Raquel Sheherazade e a cantora Valesca Popozuda. Em busca do título de primeiro campeão do Masterchef Celebridades, os dons gastronômicos das doze celebridades serão testados e avaliados pelo trio Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

O novo formato do reality culinário estreia dia 18 de novembro, às 22h30min, na Band. A seguir, confira a primeira chamada do Masterchef Celebridades:





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Band TV (@bandtv)

Masterchef Celebridades: confira todos os participantes Maurren Maggi, ex-atleta olímpica

Dodô, da banda de pagode Pixote

Gilmelândia, cantoraHugo Alves, da dupla Hugo & Tiago

Tiago Piquilo, da dupla Hugo & TiagoJohn

Drops, influencerJulianne Trevisol, atriz

Leonardo Miggiorin, ator

Luciano Szafir, ator e ex-marido da cantora Xuxa

Márcia Goldschmidt, apresentadora



Rachel Sheherazade, jornalista

Valesca Popozuda, cantora MasterChef Celebridades: primeira edição

Atualmente na reta final da 12° edição, o MasterChef é um reality gastronômico entre cozinheiros, acontecendo anualmente até então. Entretanto, a nova edição, agora com celebridades, foi anunciada para o final deste ano.