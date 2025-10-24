MasterChef Celebridades: assista à 1ª chamada da edição

MasterChef Celebridades: assista à 1ª chamada da ediçãoDoze famosos competirão pelo título de primeiro ganhador da nova versão do reality culinário Masterchef; assista à primeira chamada do programa
A primeira chamada do Masterchef Celebridades foi ao ar nesta quarta-feira, 22. A temporada é uma edição especial que reúne personalidades conhecidas de diversas áreas, como a jornalista e ex-A Fazenda Raquel Sheherazade e a cantora Valesca Popozuda.
Em busca do título de primeiro campeão do Masterchef Celebridades, os dons gastronômicos das doze celebridades serão testados e avaliados pelo trio Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.
O novo formato do reality culinário estreia dia 18 de novembro, às 22h30min, na Band.
A seguir, confira a primeira chamada do Masterchef Celebridades:
Masterchef Celebridades: confira todos os participantes
- Maurren Maggi, ex-atleta olímpica
- Dodô, da banda de pagode Pixote
- Gilmelândia, cantoraHugo Alves, da dupla Hugo & Tiago
- Tiago Piquilo, da dupla Hugo & TiagoJohn
- Drops, influencerJulianne Trevisol, atriz
- Leonardo Miggiorin, ator
- Luciano Szafir, ator e ex-marido da cantora Xuxa
- Márcia Goldschmidt, apresentadora
- Rachel Sheherazade, jornalista
- Valesca Popozuda, cantora
MasterChef Celebridades: primeira edição
Atualmente na reta final da 12° edição, o MasterChef é um reality gastronômico entre cozinheiros, acontecendo anualmente até então. Entretanto, a nova edição, agora com celebridades, foi anunciada para o final deste ano.
A temporada contará com 12 participantes e tem estreia marcada para 18 de novembro, às 22h30min, na Band.
Após a saída de Ana Paula Padrão da emissora, quem mediou o Masterchef por mais de dez anos, o programa será comandado por Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.
O trio fará o papel de apresentadores e jurados durante a edição.