MasterChef Celebridades: assista à 1ª chamada da edição

Doze famosos competirão pelo título de primeiro ganhador da nova versão do reality culinário Masterchef; assista à primeira chamada do programa
Atualizado às
Yasmin Louise Szezerbatz
A primeira chamada do Masterchef Celebridades foi ao ar nesta quarta-feira, 22. A temporada é uma edição especial que reúne personalidades conhecidas de diversas áreas, como a jornalista e ex-A Fazenda Raquel Sheherazade e a cantora Valesca Popozuda.

Em busca do título de primeiro campeão do Masterchef Celebridades, os dons gastronômicos das doze celebridades serão testados e avaliados pelo trio Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

O novo formato do reality culinário estreia dia 18 de novembro, às 22h30min, na Band.

A seguir, confira a primeira chamada do Masterchef Celebridades:


Masterchef Celebridades: confira todos os participantes

  • Maurren Maggi, ex-atleta olímpica
  • Dodô, da banda de pagode Pixote
  • Gilmelândia, cantoraHugo Alves, da dupla Hugo & Tiago
  • Tiago Piquilo, da dupla Hugo & TiagoJohn
  • Drops, influencerJulianne Trevisol, atriz
  • Leonardo Miggiorin, ator
  • Luciano Szafir, ator e ex-marido da cantora Xuxa
  • Márcia Goldschmidt, apresentadora
  • Rachel Sheherazade, jornalista
  • Valesca Popozuda, cantora

MasterChef Celebridades: primeira edição 

Atualmente na reta final da 12° edição, o MasterChef é um reality gastronômico entre cozinheiros, acontecendo anualmente até então. Entretanto, a nova edição, agora com celebridades, foi anunciada para o final deste ano.

A temporada contará com 12 participantes e tem estreia marcada para 18 de novembro, às 22h30min, na Band.

Após a saída de Ana Paula Padrão da emissora, quem mediou o Masterchef por mais de dez anos, o programa será comandado por Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

O trio fará o papel de apresentadores e jurados durante a edição.

