MasterChef Confeitaria: Le Cordon Bleu sobre falas de confeiteira

Após acusação de favoritismo no MasterChef, Le Cordon Bleu se manifestaA confeiteira Marina Queiroz dizia ser ex-diretora acadêmica de escola culinária; veja pronunciamento do Le Cordon Bleu e entenda as acusações de favoritismo
A escola culinária Le Cordon Bleu Brasil se pronunciou, em nota publicada nas suas redes sociais nesta terça, 21, sobre a relação com a ex-funcionária Marina Queiroz, participante do reality MasterChef Confeitaria.
Na publicação, a empresa afirmou que “a participante não integra o quadro de colaboradores do Le Cordon Bleu desde 2023”.
O pronunciamento foi feito para desmentir o que foi dito pela confeiteira nas redes sociais e no programa, onde afirmava ser professora da escola e ter sido diretora acadêmica.
“Sua atuação esteve vinculada às áreas acadêmica e de serviços estudantis, não exercendo funções docentes na instituição”, foi esclarecido.
A nota também veio pelas acusações de favoritismo de Marina no reality culinário, após não ter sido desclassificada do programa, mesmo com avaliações negativas dos jurados.
MasterChef Confeitaria: conheça Le Cordon Bleu Brasil
A Le Cordon Bleu é uma escola culinária com franquias no mundo todo. As unidades brasileiras ficam no Rio de Janeiro e em São Paulo, sendo esta última onde a participante do MasterChef esteve.
Ela oferece programas com diploma fazendo uso da técnica profissional de culinária francesa.
Após a demonstração teórica misturada com a prática, o estudante pode receber certificados curtos a diplomas e bacharelados completos, além da experiência profissional.
MasterChef Confeitaria: quem foi o último eliminado e os restantes?
No 7° episódio do reality, com os chefs jurados Helena Rizzo, Érick Jacquin e Diego Lozano e apresentação de Ana Paula Padrão, Johnlee foi o sexto eliminado.
Durante prova de eliminação, que tinha o objetivo de reinventar sobremesas clássicas dos jurados, Johnlee foi o destaque negativo.
Encarregado da sobremesa de Diego Lozano, foi alvo de comentários negativos pelos jurados por excesso de açúcar na receita.
Após sua eliminação, restam cinco participantes:
- Ítalo Andrade
- Leo Salles
- Luiza Vilhena
- Marina Queiroz
- Ramiro Bertassin