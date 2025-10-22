MasterChef Confeitaria: Le Cordon Bleu sobre falas de confeiteira

Marina Queiroz, participante do MasterChef Confeitaria, foi acusada de favoritismo por docência na Le Cordon Bleu; confira pronunciamento da escola / Crédito: Reprodução/Instagram/@chefmarinaqueiroz_tonete

A escola culinária Le Cordon Bleu Brasil se pronunciou, em nota publicada nas suas redes sociais nesta terça, 21, sobre a relação com a ex-funcionária Marina Queiroz, participante do reality MasterChef Confeitaria. Na publicação, a empresa afirmou que “a participante não integra o quadro de colaboradores do Le Cordon Bleu desde 2023”.

MasterChef Confeitaria: conheça Le Cordon Bleu Brasil A Le Cordon Bleu é uma escola culinária com franquias no mundo todo. As unidades brasileiras ficam no Rio de Janeiro e em São Paulo, sendo esta última onde a participante do MasterChef esteve. Ela oferece programas com diploma fazendo uso da técnica profissional de culinária francesa. Após a demonstração teórica misturada com a prática, o estudante pode receber certificados curtos a diplomas e bacharelados completos, além da experiência profissional.