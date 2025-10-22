Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

MasterChef Confeitaria: Le Cordon Bleu sobre falas de confeiteira

A confeiteira Marina Queiroz dizia ser ex-diretora acadêmica de escola culinária; veja pronunciamento do Le Cordon Bleu e entenda as acusações de favoritismo
Autor Júlia Honorato
A escola culinária Le Cordon Bleu Brasil se pronunciou, em nota publicada nas suas redes sociais nesta terça, 21, sobre a relação com a ex-funcionária Marina Queiroz, participante do reality MasterChef Confeitaria.

Na publicação, a empresa afirmou que “a participante não integra o quadro de colaboradores do Le Cordon Bleu desde 2023”.

O pronunciamento foi feito para desmentir o que foi dito pela confeiteira nas redes sociais e no programa, onde afirmava ser professora da escola e ter sido diretora acadêmica.

“Sua atuação esteve vinculada às áreas acadêmica e de serviços estudantis, não exercendo funções docentes na instituição”, foi esclarecido.

A nota também veio pelas acusações de favoritismo de Marina no reality culinário, após não ter sido desclassificada do programa, mesmo com avaliações negativas dos jurados.

MasterChef Confeitaria: conheça Le Cordon Bleu Brasil

A Le Cordon Bleu é uma escola culinária com franquias no mundo todo. As unidades brasileiras ficam no Rio de Janeiro e em São Paulo, sendo esta última onde a participante do MasterChef esteve.

Ela oferece programas com diploma fazendo uso da técnica profissional de culinária francesa.

Após a demonstração teórica misturada com a prática, o estudante pode receber certificados curtos a diplomas e bacharelados completos, além da experiência profissional.

MasterChef Confeitaria: quem foi o último eliminado e os restantes?

No 7° episódio do reality, com os chefs jurados Helena Rizzo, Érick Jacquin e Diego Lozano e apresentação de Ana Paula Padrão, Johnlee foi o sexto eliminado.

Durante prova de eliminação, que tinha o objetivo de reinventar sobremesas clássicas dos jurados, Johnlee foi o destaque negativo.

Encarregado da sobremesa de Diego Lozano, foi alvo de comentários negativos pelos jurados por excesso de açúcar na receita.

Após sua eliminação, restam cinco participantes:

  • Ítalo Andrade
  • Leo Salles
  • Luiza Vilhena
  • Marina Queiroz
  • Ramiro Bertassin

