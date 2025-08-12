Maurren Maggi no MasterChef Celebridades: conheça a ex-atleta

Campeã olímpica, Maurren Maggi é confirmada em nova edição do MasterChef / Crédito: Jefferson Bernardes/VIPCOMM

A campeã olímpica Maurren Maggi está entre os 12 confirmados para participar do novo MasterChef Celebridades. O reality, anunciado pela Band nessa segunda-feira, 11, tem previsão de estreia para novembro deste ano. Maurren fez história nos Jogos Olímpicos de Pequim, na China, em 2008, ao se tornar a primeira brasileira a conquistar uma medalha de ouro em atividades individuais. Na final da modalidade de salto em distância, chegou aos 7,04 metros.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Das Olimpíadas ao MasterChef: histórico de Maurren Maggi Antes do feito, já era considerada uma das melhores na modalidade. No Campeonato Sul-Americano de Atletismo de 1999, em Bogotá, na Colômbia, a ex-atleta saltou 7, 26 metros, a melhor marca do mundo naquele ano. Na mesma modalidade, conquistou três ouros nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, em 1999; Rio, em 2007 e Guadalajara, em 2011. Além de ter participado em outras duas olímpiadas: em Sydney, na Austrália, em 2000, ficando em 24° lugar com um salto de 6,35 metros; em Londres, na Inglaterra, em 2012, finalizando em 15° lugar ao saltar 6, 27 metros. Nascida em São Carlos, São Paulo, Maurren iniciou sua carreira no atletismo aos 17 anos, quando se mudou para a capital paulista a convite do seu treinador Nelio Moura. Em 2011, quatro anos antes de anunciar sua aposentadoria como atleta, entrou na política, sendo filiada aos Republicanos desde 2022. Leia mais Dono da Cacau Show participa do MasterChef em meio a denúncias de abuso e ambiente tóxico Sobre o assunto Dono da Cacau Show participa do MasterChef em meio a denúncias de abuso e ambiente tóxico