Maurren Maggi no MasterChef Celebridades: conheça a ex-atleta

Maurren Maggi no MasterChef Celebridades: quem é a campeã olímpicaA ex-atleta é conhecida por ser a primeira brasileira a conquistar o ouro em modalidades individuais nas olimpíadas; relembre
A campeã olímpica Maurren Maggi está entre os 12 confirmados para participar do novo MasterChef Celebridades. O reality, anunciado pela Band nessa segunda-feira, 11, tem previsão de estreia para novembro deste ano.
Maurren fez história nos Jogos Olímpicos de Pequim, na China, em 2008, ao se tornar a primeira brasileira a conquistar uma medalha de ouro em atividades individuais. Na final da modalidade de salto em distância, chegou aos 7,04 metros.
Das Olimpíadas ao MasterChef: histórico de Maurren Maggi
Antes do feito, já era considerada uma das melhores na modalidade. No Campeonato Sul-Americano de Atletismo de 1999, em Bogotá, na Colômbia, a ex-atleta saltou 7, 26 metros, a melhor marca do mundo naquele ano.
Na mesma modalidade, conquistou três ouros nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, em 1999; Rio, em 2007 e Guadalajara, em 2011. Além de ter participado em outras duas olímpiadas: em Sydney, na Austrália, em 2000, ficando em 24° lugar com um salto de 6,35 metros; em Londres, na Inglaterra, em 2012, finalizando em 15° lugar ao saltar 6, 27 metros.
Nascida em São Carlos, São Paulo, Maurren iniciou sua carreira no atletismo aos 17 anos, quando se mudou para a capital paulista a convite do seu treinador Nelio Moura. Em 2011, quatro anos antes de anunciar sua aposentadoria como atleta, entrou na política, sendo filiada aos Republicanos desde 2022.
Sobre o MasterChef Celebridades
Atualmente na reta final da 12° edição, o MasterChef é um reality gastronômico entre cozinheiros, acontecendo anualmente até então. Entretanto, a nova edição, agora com celebridades, foi anunciada para o final deste ano.
A temporada contará com outros 11 participantes e deverá ser mediada por Erick Jacquin (ausente na última edição, mas confirmado para a próxima), Helena Rizzo e Henrique Fogaça. Ana Paula Padrão, quem comandou o programa por dez anos, ainda não foi confirmada.