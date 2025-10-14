Masterchef x Chef de Alto Nível: entenda rivalidade da internet

Masterchef x Chef de Alto Nível: Globo alfineta rival e internautas criticamRenata Vanzetto, do reality "Chef de Alto Nível", debochou de audiência do "Masterchef" para enaltecer seu programa e foi criticada nas redes sociais
Na noite da última segunda-feira, 13, aconteceu o Upfront Globo, evento da TV Globo para anunciar publicamente suas novidades para 2026. No entanto, mais do que repercussões sobre os novos programas, o momento chamou a atenção negativamente para os comentários feitos acerca de produções concorrentes, como o reality "Masterchef".
Um dos infelizes destaques da noite foi Renata Vanzetto, mentora no "Chef de Alto Nível", que menosprezou o sucesso de “MasterChef Brasil” para dar destaque a audiência da TV de seu programa.
Relacionado | Chef de Alto Nível: quem são os participantes do reality culinário?
“Pra vocês terem noção da proporção: um episódio nosso deu mais audiência do que todas as temporadas do 'Masterchef' juntas”, alfinetou Renata no evento global.
Confira registro do momento:
Agora a questão é: precisa chutar a Band?
Fica parecendo um ressentimento da Globo porque mesmo tendo trocentos pontos de audiência a mais as pessoas ainda sabem dizer o nome de pelo menos 4 participantes da última edição do Masterchef.pic.twitter.com/BZG2g4XdVa
A fala da chef foi massacrada nas redes sociais por fãs do reality e ex-participantes. Um dos críticos foi Cesar Yukio, vencedor da última edição do "Masterchef Confeitaria", que ironizou: “Alguém lembra o nome de pelo menos dois participantes deste programa? Não vale correr no google pra pesquisar!”.
“A Globo precisando rebaixar 'MasterChef' para se colocar pra cima foi tão mesquinho. É igual álbum que vende mais que o outro, mas não teve uma vírgula do impacto cultural”, argumentou o influenciador digital Bruno Di Maio.
Internautas também opinaram: “De que adianta ter mais audiência do que 'Masterchef' e ninguém comentar sobre aquele programa que nem o nome a gente lembra”, disse Lilliane.
Uma seguidora a respondeu: “A Globo mandou ‘shade’ para o Masterchef, mas ninguém lembra do reality de culinária dos andares que eles estrearam esse ano. Ninguém lembra o nome de um participante, de um jurado...só lembra que tem a Ana Maria Braga”.
Leia também | 10 anos de MasterChef: jurados e participantes revelam os segredos do sucesso do programa
Audiência do Masterchef Brasil
Ainda que a audiência média de "Chef de Alto Nível" tenha média de 15 pontos no Kantar Ibope e "Masterchef" oscile entre 1 e 3 pontos pela mesma métrica (São Paulo), o sucesso de um reality show não deve se basear apenas nos telespectadores, principalmente quando não é na TV a principal audiência de um programa.
"Masterchef Brasil" estreou em 2 de setembro de 2014 e já teve 12 temporadas, além de edições derivadas, como "Masterchef Profissionais", "Masterchef Júnior", "Masterchef +", "Masterchef Confeitaria" e "Masterchef Celebridades". Já "Chef de Alto Nível", estreou esse ano e tem apenas uma temporada.
No Youtube, carro-chefe do reality da Band, o perfil do "Masterchef" conta com 5,84 milhões de inscritos e 6,7 mil vídeos publicados. Cada corte de episódio do programa conta com, pelo menos, um milhão de visualizações, já tendo passado até de 20 milhões por trecho publicado.
Masterchef x Chef de Alto Nível na internet
Outra métrica de audiência que deve ser comparada para uma disputa justa entre os dois realitys concorrentes são os resultados do Google Trends, plataforma livre que analisa a popularidade de pesquisas no Google e no YouTube ao longo do tempo.
Em um recorte de 12 meses, que considera a existência do programa da Globo, é possível ver que "Masterchef" sempre esteve à frente do interesse digital em relação ao "Chef de Alto Nível". Confira no gráfico abaixo.
Assim, parece desonesto e até simplório demais comparar um reality de gastronomia que já é referência nacional no formato em múltiplas plataformas com um programa recém-chegado a uma grande emissora de TV. Mesmo com maior audiência, não chega aos pés do outro quando o quesito é relevância pública.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente