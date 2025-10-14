Masterchef x Chef de Alto Nível: entenda rivalidade da internet

Top 4 da temporada do MasterChef Brasil, em 2025 / Crédito: Divulgação/Band

Na noite da última segunda-feira, 13, aconteceu o Upfront Globo, evento da TV Globo para anunciar publicamente suas novidades para 2026. No entanto, mais do que repercussões sobre os novos programas, o momento chamou a atenção negativamente para os comentários feitos acerca de produções concorrentes, como o reality "Masterchef". Um dos infelizes destaques da noite foi Renata Vanzetto, mentora no "Chef de Alto Nível", que menosprezou o sucesso de “MasterChef Brasil” para dar destaque a audiência da TV de seu programa.

“Pra vocês terem noção da proporção: um episódio nosso deu mais audiência do que todas as temporadas do 'Masterchef' juntas”, alfinetou Renata no evento global. CONFIRA TUDO SOBRE MASTERCHEF Confira registro do momento: Agora a questão é: precisa chutar a Band?



Fica parecendo um ressentimento da Globo porque mesmo tendo trocentos pontos de audiência a mais as pessoas ainda sabem dizer o nome de pelo menos 4 participantes da última edição do Masterchef.pic.twitter.com/BZG2g4XdVa

— Fábio Garcia (@fabiogaj) October 14, 2025 A fala da chef foi massacrada nas redes sociais por fãs do reality e ex-participantes. Um dos críticos foi Cesar Yukio, vencedor da última edição do "Masterchef Confeitaria", que ironizou: “Alguém lembra o nome de pelo menos dois participantes deste programa? Não vale correr no google pra pesquisar!”. “A Globo precisando rebaixar 'MasterChef' para se colocar pra cima foi tão mesquinho. É igual álbum que vende mais que o outro, mas não teve uma vírgula do impacto cultural”, argumentou o influenciador digital Bruno Di Maio.

Internautas também opinaram: “De que adianta ter mais audiência do que 'Masterchef' e ninguém comentar sobre aquele programa que nem o nome a gente lembra”, disse Lilliane. Uma seguidora a respondeu: “A Globo mandou ‘shade’ para o Masterchef, mas ninguém lembra do reality de culinária dos andares que eles estrearam esse ano. Ninguém lembra o nome de um participante, de um jurado...só lembra que tem a Ana Maria Braga”. Leia também | 10 anos de MasterChef: jurados e participantes revelam os segredos do sucesso do programa



Audiência do Masterchef Brasil Ainda que a audiência média de "Chef de Alto Nível" tenha média de 15 pontos no Kantar Ibope e "Masterchef" oscile entre 1 e 3 pontos pela mesma métrica (São Paulo), o sucesso de um reality show não deve se basear apenas nos telespectadores, principalmente quando não é na TV a principal audiência de um programa. "Masterchef Brasil" estreou em 2 de setembro de 2014 e já teve 12 temporadas, além de edições derivadas, como "Masterchef Profissionais", "Masterchef Júnior", "Masterchef +", "Masterchef Confeitaria" e "Masterchef Celebridades". Já "Chef de Alto Nível", estreou esse ano e tem apenas uma temporada. No Youtube, carro-chefe do reality da Band, o perfil do "Masterchef" conta com 5,84 milhões de inscritos e 6,7 mil vídeos publicados. Cada corte de episódio do programa conta com, pelo menos, um milhão de visualizações, já tendo passado até de 20 milhões por trecho publicado.