Ex-MasterChef é condenado por estupro de vulnerável

Participante da 9ª edição do Master Chef, Jason Junior estava preso desde o ano passado por estuprar menina de 12 anos

O chef de cozinha e ex-participante do programa MasterChef, Jason de Souza Junior, de 42 anos, foi condenado a 12 anos de prisão por estuprar uma menina de 12 anos, na região metropolitana de Florianópolis, em Santa Catarina.

Jason estava detido desde janeiro no Presídio Masculino da capital. Segundo a vítima, o crime havia acontecido no dia 31 de dezembro, próximo à Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

A prisão aconteceu no dia seguinte, em Palhoça, na Grande Florianópolis. Na época, a Polícia Civil informou que o chef foi identificado “por uma cicatriz na barriga e pela barba”.



O Tribunal de Justiça de Santa Catarina o condenou no início deste mês. Jason se declarou inocente e a defesa diz que vai recorrer. O processo corre em segredo de Justiça por se tratar de um crime sexual contra criança.

Quem é o ex-participante do MasterChef?



Jason de Souza Junior, de 42 anos, é chef de cozinha e foi participante da 9ª edição do MasterChef, em 2022. No programa, ficou conhecido por fazer uma costela de framboesa, que depois foi adotada no cardápio de uma rede nacional de restaurantes. Na época, ele era amador.

